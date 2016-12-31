Günlük saatlik kiralık evlere vergi cezası geldi

22 DÖVİZ BÜFESİ KAÇAK ÇIKTI

773 EV DENETLENDİ

İÇKİLİ MEKÂNDA İÇKİSİZ RESTORAN VERGİSİ ÖDÜYORLAR

İstanbul'da çok sayıda korkunç cinayetle adı sık sık gündeme gelen günlük kiralık evlere konusunda Maliye'nin başlattığı denetimler artırıldı. Maliye, hiç bir verdiği kaydı bulunmayan 667 ev sahibi hakkında cezai işlem uyguladı. Bu arada, alkolsüz mekan ruhsatıyla alkol sattığı belirlenen yüzlerce işyerine de ceza kesildi.İstanbul Vergi Dairesi tarafından yürütülen araştırmalarda, şehirde çok sayıda döviz büfesi de denetimden geçirildi. 259 döviz büfesinde de denetim yaptı. 22 yerin izin belgisi olmadan yani Hazine’ye harç ödemeden faaliyet gösterdiğini tespit etti. Bu işletmeler mükellef olmalarına rağmen Hazine’den izin belgesi bulunmuyor. Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı’nın veri ambarı kaynaklı yönlendirmesiyle yapı denetim sektörünü incelemeye alan İstanbul Vergi Dairesi, bu firmalardan da gönüllü uyum kapsamında 176 firma 40 milyon lira matrah düzeltmesi yaptı. 25’i ise incelemeye sevkedildi.İstanbul Vergi Dairesi başta yeme içme mekanları olmak üzere bir çok alanda çalışmaları hızlandırdı. Günlük hatta saatlik kiralanan 773 ev de denetlendi. 667’sine tutanak tutularak mükellef haline getirildiİstanbul Vergi Dairesi Başkanı Bekir Bayrakdar, İstanbul’da vergiye olan ilgiyi artırmak için önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bayrakdar özellikle barlar, restaurantlar olmak üzere bir çok alanda yaygın denetimler yaptıklarını ifade etti. Bu doğrultuda günlük, saatlik ve haftalık kiralanan evleri de radara aldıklarını ve bunlardan 773’ünü denetlediklerini anlatan Bayrakdar, gelir elde etmesine karşılık hiçbir vergi ödeyen 667 evi mükellef olarak kaydettiklerini ve bundan sonra bu evlerin sahiplerinin vergilerini ödemek zorunda kalacaklarını söyledi. Önceki yıl yaptıkları çalışmalar ile İstanbul’da kira gelirlerini yüzde 14 artırdıklarını ifade ederek bu evlerden de sürekli kiralananların ticari işletme olarak değerlendirileceğini diğerlerinin ise kira vergisi ödeyeceğini ifade etti. Evlere Emniyet ve belediyeler ile giden vergi dairesi böylece Emniyet ve belediyenin herhangi bir yaptırım uygulayamadığı evlere bir yaptırım da uygulamış oluyor.Bayrakdar, vergi affının taksitlerinin düzenli ödenmesi için bu borç sahiplerinin performanslarını izlediklerini kaydederek bunu yaparken işletmelerin üzerine gitmediklerini mali yapılarının gözönüne aldıklarını belirterek “Biz alacağımızı alalım, işletme ne yaparsa yapsın anlayışında değiliz. Ancak işletme kar üretiyor ve borç ödeme kapasitesi varsa o zaman bizim alacağımızı da ödemeleri için takip gerçekleştiriyoruz” dedi.İstanbul Vergi Dairesi özellikle restaurant ve barlar gibi yeme içme sektörüne odaklandı. Son aylarda vergi dairesine bağlı yoklama memurları şimdi adıyla ihbarler denetim müdürlükleri bin 300 işletmeye giderek bu işletmelerin ciroları denetleniyor. Denetim yapan uzmanlar işletmelerin doluluk oranları, kaç kişi çalıştırdığı ve kirası gibi işletmelinin kapasite unsurlarını belirleyip kendi kayıtları ile karşılaştırıyor.Bayrakdar, İstanbul’da 14 işletmenin kaydının olmadığın tespit ettiklerini ifade ederek, “Bu sayı yakında 3 bine çıkacak. Aldığımız kayıtlar ile bizim kayıtlarımız arasındaki uyumsuzluğu belirliyoruz. Açılan adisyondan, kesilen faturadan ve içerideki masa sandalye sayısından tutarlar belirleniyor. Örneğin cumartesi gittiğimizde aldığımız yerler için hafta içi rakamlarını yarısı kadar alıyoruz. Kişi başı 25-30 lira ciro olduğunu gözlemliyoruz. Şimdi biz bunları izleyeceğiz, makul sınırların altında gördüğümüze fiili durumlar ile kayıtları örtüşmüyorsa bunu kendisine bildireceğiz. Eğer uyarılarımıza uyup gelirini makul noktaya getirmez ise 2 tespit daha yapıp ortalama bir rakama ulaşıp haklarında rapor yazacağız” diye konuştu.Diğer yandan kira açısından da aynı sorun var. Bu işletmeler 700- 800 lira kira veriyor görünüyor. Bunların sahiplerine de Bayrakdar, diğer yandan KDV Kanunu’nda yeme içme yerleri için KDV’nin yüzde 8 ancak müzik ve alkol ağırlıklı yerlerde yüz de 18 olduğunu belirterek şunları söyledi: “Lokanta ağırlıklı yerlerde Disko baz gibi eğlence ve alkol ağırlıklı yerlerde KDV’nin yüzde 18 olması gerekiyor. Ancak gördük ki böle yerlerde yüzde 8 KDV kesiliyor. Hiç alkol yokmuş gibi hareket ediliyor. İlk etapta KDV yönünden de işlem yapacağız. Ayrıca bandrol kontrolü yönünden de denetim yapacağız. Bu yerlerde giriş olmaz ise çıkış da olmuyor doğal olarak.”