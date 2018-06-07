Gürallar'dan 'Daha temiz bir gelecek' kampanyası

Camın sonsuz kez geri dönüştürülebilir olduğunun önemini vurgulayan Gürallar Cam Ambalaj Genel Müdürü Abdullah Gayret, "Araştırmalara göre 2050 yılında denizlerde balıktan çok atığın olacağı tahmin ediliyor. Her yıl denizlere 8 milyon ton atık atılıyor, bu çok ciddi bir rakam.

Bu konuda kamuoyunun farkındalığını artıracak çalışmalarda yer almak bizim için önem arz ediyor. 'Sonsuz Okyanus' kampanyası kapsamında bu sene Avrupa sahillerinde 6 bin kilogram deniz çöpü toplamak hedeflendi. Denizlerin ve okyanusların derinliklerindeki kirliliğe dikkat çekmek ve tüketicilerin farkındalığını arttırmak amacıyla başlatılan kampanya, 2018 yılında 300.000 m²'lik plajların korunmasını da sağlayacak" diye konuştu.

Ambalaj atığı, ürünlerin kullanımından sonra ortaya çıkan ve geri dönüştürülerek tekrar üretime kazandırılabilen bir malzemedir. Atıkların geri dönüşümü gerçekleşmediği takdirde ortaya çıkabilecek en önemli sorunlardan birisi de deniz ve okyanusların kirliliğidir. Ambalaj atıklarının geri dönüştürülmesi hem çevre sağlığı hem de ekonomi açısından son derece önem teşkil etmektedir.

Bütün dünyayı ilgilendiren bu sorunu göz önünde bulundurularak hayata geçirilen Sonsuz Okyanus kampanyası on iki Avrupa ülkesinde eş zamanlı olarak 4 Nisan 2018 tarihinde başlatıldı. Doğa dostu, çevreye saygılı üretimi önemseyen ve doğayı korumak adına tüketicilerin farkındalığını artıracak projelere destek veren GCA'nın kampanya çalışmaları tüm hızı ile sürüyor. Kampanya, yaz boyunca çeşitli etkinlikler ve çalışmalarla devam ederken, diğer yandan da toplumda çevre bilincini aşılamayı hedefliyor.

GCA, üyesi olduğu Avrupa Cam Ambalaj Üreticileri Federasyonu'nun (FEVE) Cam Dostları (Friends of Glass) platformu kapsamında yürütülen Sonsuz Okyanus kampanyası; Fransa, Britanya, Almanya, İtalya ve İspanya'nın yanı sıra Avusturya, İsviçre, Polonya, Hırvatistan, Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve Türkiye dahil olmak üzere on iki Avrupa ülkesinde aktif olarak uygulanıyor.

Deniz ve okyanus ekosisteminin tehlikeli durumuna ilişkin kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla, proje kapsamında yürütülen, tüketici alışkanlıklarını ölçen anket çalışmaları yapıldı. Avrupa'dan 6 bin, Türkiye'den 700 katılımcı sayısından daha fazla kişi ile gerçekleştirilen ankete göre, tüketicilerin %78'i kendi davranışlarında bazı değişiklikleri fark ediyor. Kişiler günlük yaşantılarında çevresel etkiler konusunda daha hassas davranarak sürdürülebilir seçimlere yöneldiklerini belirtiyor.

Türkiye'de ankete katılanların %74'ü denizler ve okyanuslarda biriken atıklarla ilgili yapılan çalışmaların, alışveriş esnasındaki davranışlarında, ürün tercihlerinde etkisi olduğunu kaydediyor.Türkiye'de yapılan ankete göre, tüketicilerin %80'i ambalaj çeşitleri arasında ilk sırada cam ambalajı tercih ederken, %72'si ise cam ambalajının 'deniz ve okyanusların dostu' olduğunu söylüyor.

GAYRET: "ÇEVRE DOSTU AMBALAJLAR DOĞAYI VE TÜM İNSANLIĞI MUTLU EDER"

Gürallar Cam Ambalaj Genel Müdürü Abdullah Gayret, camın geri dönüşümü ve doğadaki özel konumuna ilişkin şöyle konuştu:

"Dünyanın yaklaşık dörtte üçünü sular oluşturuyor. Denizlerimizin ve okyanuslarımızın hızla kirlenmesi ileride önlenemeyecek sonuçlara sebebiyet verebilir. Okyanusların derinliklerinde oluşan kirlilik, dünyadaki tüm canlıları tehdit ediyor, ekosistemin dengesini bozuyor. Cam, doğada bulunan doğal malzemelerden elde edilir, ana ham maddesi kumdur ve sonsuz kez yine aynı ürüne kalitesinden hiçbir şey kaybetmeden geri dönüştürülebilir. Denizlerde ve okyanuslarda cam atığı olsa bile, suların ekosistemine zarar verecek kimyasallar yaymaz. Bu nedenle günlük hayatımızda cam kullanmak çevremizi korumak, doğayı küstürmemek ve geri dönüşüm hususunda önemlidir. Sizlerden ricamız, sonsuz geri dönüşüm potansiyeli olan cam gibi ambalaj ürünleri kullanmanızdır. Çevre dostu ambalajlar, doğayı ve dolayısıyla tüm insanlığı mutlu edecektir."

GCA'DAN KIYI TEMİZLEME ETKİNLİĞİ

GCA, kampanyayı destelemek ve kamuoyunda farkındalığı arttırmak adına Türkiye'nin önde gelen Sivil Toplum Kuruluşları (STK) işbirliği ile Ağustos ayında Kıyı Temizleme etkinliğini gerçekleştirecek. STK'lar önderliğinde yürütülecek olan Kıyı Temizleme etkinliği öncesinde, GCA çalışanlarına eğitim verilecek ve atölye çalışmaları yapılacak. Organizasyonun sonunda elde edilen atıkların dönüştürülebilir miktarları raporlanacak.

