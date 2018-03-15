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'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi bu yıl faaliyete geçecek'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ni bu yıl faaliyete geçirmek istiyoruz. Sistemin kamuya açık, sosyal medya ile entegre bir yapıya sahip olmasını planlıyoruz." dedi.

'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi bu yıl faaliyete geçecek'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ni bu yıl faaliyete geçirmek istiyoruz. Sistemin kamuya açık, sosyal medya ile entegre bir yapıya sahip olmasını planlıyoruz." dedi.

15 Mart 2018 Perşembe 13:51
'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi bu yıl faaliyete geçecek'

ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ni bu yıl faaliyete geçirmek istiyoruz. Sistemin kamuya açık, sosyal medya ile entegre bir yapıya sahip olmasını planlıyoruz." dedi.

Tüfenkci, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca düzenlenen 21. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, tüketicilerin sağlık ve güvenliğiyle ekonomik çıkarlarının korunması noktasında etkin, hızlı ve insan odaklı hizmet sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Elektronik ticaret sektörünün kısa sürede gelişim gösterdiğine işaret eden Tüfenkci, mevcut ve oluşması muhtemel sorunlara karşı tüketicileri korumak amacıyla tedbirler aldıklarını bildirdi.

"Piramit yapıların üzerine gittik"

Tüketiciler açısından çok geniş yelpazede kullanım alanı olan ürünlerle ilgili piyasa gözetim ve denetimi yaptıklarına dikkati çeken Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yıl denetimleri artırdık ve piramit yapıların da üzerine gittik. Piyasa gözetimi ve denetimi alanında çalışmalarını sürdürdüğümüz Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ni bu yıl faaliyete geçirmek istiyoruz. Bu sistemle güvensiz ürünleri teşhir edeceğiz. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nin kamuya açık, sosyal medya ile entegre bir yapıya sahip olmasını planlıyoruz."

Tüfenkci, geçen yıl tüketici hakem heyetlerine 590 bin 736 başvuru yapıldığını ve bunların 636 bin 906'sının sonuca bağlandığını, söz konusu kararların yüzde 77'sinin tüketici lehine çıktığını dile getirdi.

Tüketici bilincinin artırılmasını birincil hedef olarak belirlediklerinin altını çizen Tüfenkci, tüketicinin korunması alanında yaptıkları çalışmalarda yol gösterici olarak ödüle layık görülen tüketicilerle kişi ve kurumları tebrik etti.

"Çürük elmaların ayıklanması için tüketicimiz bilinçli olmalı"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna da rekabetin büyümesiyle tüketici haklarının öneminin arttığına dikkati çekerek, "Böyle bir ortamda yanlış yapanların sayısı da fazla. Piyasadaki çürük elmaların ayıklanması için tüketicimiz bilinçli olmalı. Yeni nesiller bu bilinçle yetişmeli ki piyasadaki tacirlerin çürüklerini temizleme imkanı bulalım. Başkanlığımız bir adalet terazisi. Ticaret erbabının da tüketicinin de haklarını korumalıyız. Tüketici haklarının gelişmesi noktasında her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Hep beraber bilinçli bir toplum olarak daha güzel yarınlara ulaşacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de insanı merkeze alan kalkınma modelinde, rekabette kalitenin önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Tüketici bilincini artırmak hepimizin görevi. Kurumsal kapasitemizi buna uygun hale dönüştürdük. Belediye deyince akla yol, su, elektrik gelmemeli. Artık sosyal belediyecilik yükselen bir değerdir. Kültürel ve kimlikli belediyecilik en önemli alanlarımız. 2023 hedeflerine ilerlerken tüm şehirlerimizi kalkınmanın bir parçası yapmalıyız. Yalnızca ekonomik kalkınma değil, insani kalkınma için buradayız."

"e-Ticaret sitelerine güven damgası vereceğiz"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bakan Tüfenkci liderliğinde bir günde şirket kurulabilmesinin sağlanmasından, lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsasına, taşınır rehni sicilinden, gümrük işlemlerinin hızlandırılmasına iş ve yatırım ortamını iyileştiren çok sayıda reforma imza atıldığını bildirdi.

Bakanlığın, tüketicilerin hukukunu koruyan düzenlemeler yaptığını ve tüketici hakem heyetlerine başvuruları kolaylaştırdığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Bundan 50 sene önce ortalama bir süpermarkette 3 bin ürün bulunurdu, şimdi bu sayı 30 bine çıkmış durumda. Şirketler ve üreticiler bu ürün bolluğu arasından, farklı stratejilerle sıyrılmaya çalışıyor. Bunu yaparken, haksız ve aldatıcı yollara başvuranlar da oluyor. Devletin kurumları ve yasalar, tüketicilerin haklarını korumak için yıllardan bu yana çalışıyor fakat tüketiciyi ancak kendi bilinci koruyabilir. Bilinç, en az parası kadar tüketicinin gücüdür. Bu bakımdan, 'güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans' prensibini ve 'bilinçli tüketici, basiretli tacir' anlayışını son derece önemli görüyor ve tam destek veriyorum."

Son yıllarda e-ticaretin kullanımının hızla arttığını ve e-ticaret şirketlerinin çoğaldığını anımsatan Hisarcıklıoğlu, "Bakanlığımızın liderliğinde TOBB olarak e-ticaret sitelerine güven damgası vereceğiz. Böylelikle hem güvenli e-ticaretin altyapısını sağlamış olacağız hem de e-ticaret hacmini artırmış olacağız." ifadesini kullandı.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal ise tüketicinin korunmasına yönelik çalışmalarda önemli bir misyon üstlendiklerine değinerek, "Doğumdan ölüme kadar tüketici olarak yaşıyoruz. Tüketici hakkı, kul hakkıdır. Hizmetlerimizi bu bilinçle yürütüyoruz. Tüketicimizin bilinç düzeyi arttıkça mağduriyetlerin azaldığının farkındayız. Tüm iletişim kanallarını etkili şekilde kullanarak bu bilinç düzeyini arttırmak üzere çalışmalarımız devam edecek." dedi.

AA muhabirine ödül

Törenin sonunda çalışmalarıyla ödüle layık görülenlere çeşitli alanlarda "Tüketici Ödülü" verildi. Anadolu Ajansı Muhabiri Uğur Aslanhan da yazılı basın alanında ödül aldı.

Son Güncelleme: 15.03.2018 12:20
Anahtar Kelimeler:
Tüketici Ödül TöreniEkonomiBülent Tüfenkci
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