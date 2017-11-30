Halk Bankası'ndan açıklama

İSTANBUL (AA) - Türkiye Halk Bankası AŞ tarafından, ABD'de görülen davaya ilişkin haber veya söylentilere yönelik, "Bankamızca, herhangi bir ülkeyle ilgili olarak mahiyeti belirsiz ve hukuksuz bir ticari işleme taraf olunmamış, kaynağı ve mahiyeti belirsiz transfer işlemi gerçekleştirilmemiştir. İddia edildiği şekilde yaptırımlara konu işlemlerde yaptırımların aşılması amacına yönelik sistematik ve bilinçli bir ihlal söz konusu olmayıp yasaklı tarafların ve malların ihracına aracılık edilmemiştir." açıklaması yapıldı.

Halk Bankası'nın ABD'de görülen davaya ilişkin haber veya söylentilere yönelik yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, bazı yazılı ve görsel basın yayın kuruluşlarının yayınlarında ABD'de görülen davada ileri sürülen iddialar ile Halk Bankası'nı ilişkilendirdiği belirtilerek, dava konusu olan yaptırım kararlarına bankanın aykırı hareket ettiğine dair bir algı oluşturulduğu, kamuoyu, müşteriler ve yatırımcıları yanıltıcı nitelikte haberler yapıldığı kaydedildi.

Mahkemede ortaya atılan iddialara dayanılarak bir kısım medya tarafından yer verilen kişisel yaklaşım ve yorumların, "yanlış, taraflı, eksik, anlam bütünlüğünden kopuk, tutarsız, algı karmaşasına yol açacak surette" olduğu ifade edilen açıklamada, bunların bankanın güven ve itibarını sarsıcı nitelikte aktarıldığı dile getirildi.

Açıklamada, bankanın tüm iş ve işlemlerinde ulusal ve uluslararası düzenlemelere her zaman tam bir şekilde uyduğu, paydaşlarının, iş ortaklarının ve mevduat sahiplerinin haklarının korunması için tüm tedbirleri aldığı aktarılarak, "Bankamız tarafından, bankacılık hizmetleri sunulurken mevcut düzenlemeler ve diğer tüm bankalarca bilinen ve izlenen dış ticaret uygulamaları dışında herhangi bir mekanizma, yöntem veya sistem kullanılmamaktadır. Yapılan dış ticaret işlemleri ve para transferleri açık, şeffaf ve sistem üzerinde ilgili otoritelerce izlenebilir durumdadır." değerlendirmeleri yapıldı.

Halk Bankası'nın tüm iş ve işlemlerinin, ulusal ve uluslararası bağımsız denetim kuruluşlarınca düzenli olarak denetlendiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlgili döneme ilişkin yapılan denetimlerde dış ticaret işlemleri de dahil bankacılık hizmetlerimizin yerine getirilmesinde uluslararası bankacılık düzenlemelerine ve kurallarına aykırılık tespit edilmemiştir. Bankamızca, herhangi bir ülkeyle ilgili olarak mahiyeti belirsiz ve hukuksuz bir ticari işleme taraf olunmamış, kaynağı ve mahiyeti belirsiz transfer işlemi gerçekleştirilmemiştir. İddia edildiği şekilde yaptırımlara konu işlemlerde yaptırımların aşılması amacına yönelik sistematik ve bilinçli bir ihlal söz konusu olmayıp yasaklı tarafların ve malların ihracına aracılık edilmemiştir. Başta KOBİ'ler ve özelinde esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere tüm kredi ve mevduat müşterilerimiz ile Ülkemiz ekonomisine 79 yıldır hizmet sunan bankamızın faaliyetlerini geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de tüm ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun, güçlü, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde sürdüreceğini kamuoyunun bilgisine sunarız."



