Halkbank'tan açıklama

Halkbank tarafından ABD'de tutuklanan Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla ile ilgili açıklama yapıldıYapılan açıklama şu şekilde; "Son günlerde muhtelif basın yayın organlarında; Bankamızın Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sn. Mehmet Hakan ATİLLA’nın, Amerika Birleşik Devletleri’nde tutuklanması konusuna atfen Bankamızın güven ve itibarını sarsıcı, kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı nitelikte haberlere yer verildiği görülmektedir.Öncelikle bilinmelidir ki; Bankamız tüm iş ve işlemlerinde ulusal ve uluslararası düzenlemelere her zaman tam bir şekilde uymakta, paydaşlarının, iş ortaklarının ve mevduat sahiplerinin haklarının korunması için tüm tedbirleri almaktadır. Bankacılık hizmetini sunarken mevcut düzenlemeler ve diğer tüm bankalarca bilinen ve izlenen dış ticaret uygulamaları dışında hiçbir mekanizma, yöntem veya sistem kullanılmamaktadır. Yapılan tüm dış ticaret işlemleri ve para transferleri açık, şeffaf ve sistem üzerinde ilgili otoritelerce izlenebilir durumdadır.Bankamızın tüm iş ve işlemleri, ulusal ve uluslararası bağımsız denetim kuruluşlarınca düzenli olarak denetlenmektedir. İlgili döneme ilişkin yapılan denetimlerde dış ticaret işlemleri de dahil bankacılık hizmetlerimizin hiçbirisinde uluslararası bankacılık kurallarına ve hukuka aykırılık tespit edilmemiştir. Herhangi bir ülkeyle ilgili olarak mahiyeti belirsiz ve hukuksuz hiçbir ticari işleme taraf olunmamış, kaynağı ve mahiyeti belirsiz hiçbir transfer işlemi gerçekleştirilmemiştir. Bankamızca herhangi bir yasaklı tarafın, kişinin veya mal ya da hizmetin dahil olduğu işlemlere aracılık edilmemiştir. Söz konusu iddialarda bahsi geçen ülke ile ilgili ticarete konu işlemlerde düzenlemeler gereği ABD finansal sistemi ve para birimi kullanılmamıştır.Bugüne kadar herhangi bir işlemi nedeniyle hiçbir yaptırıma maruz kalmayan Bankamızın takdire şayan durumu açıkça ortadadır. Hal böyleyken göz altına alınma gerekçesi olarak ifade edilen iddiaların, 17-25 Aralık 2013 tarihlerinde ortaya atılan ve Bankamızla hiçbir ilgisi olmayan iddialardan oluştuğu, bu girişimin de o dönemde FETÖ terör örgütü tarafından Ülkemize yönelik yapılan hain saldırının Bankamızı hedef alan ekonomik/finansal halkası olduğu aşikardır. 23.03.2017 tarihinde ABD’ye giden Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcımız Sn. Mehmet Hakan ATİLLA, ABD’den dönüşte 27.03.2017 tarihinde (TSİ 28.03.2017 01:30) New York JFK Havalimanı’nda uçağa binmek üzere iken alıkonulmuş ve 28.03.2017 tarihinde yapılan duruşma ile tutuklanmıştır. İlk duruşması yapıldıktan sonra iddianame hazırlanmak üzere savcılığa süre verilmiş olup 10.04.2017 tarihinde duruşması yapılacaktır. Sn. Mehmet Hakan ATİLLA, 2014-2017 yılları arasında yedi defa Amerika Birleşik Devletleri’ne görevli olarak gitmiş, bu seyahatlerinde çok sayıda uluslararası finans kuruluşu ve üst düzey kamu yöneticisiyle temaslarda bulunmuştur.Bu meyanda, son seyahatinden dönerken havalimanında gözaltına alınması manidardır. Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcımızın tutuklanmasına dair hukuki süreç, gerek Bankamızca gerekse Devletimizin ilgili Makamlarınca yakından takip edilmektedir. Tüm bu bilgilendirmeler dikkate alındığında gerek yazılı ve görsel basında gerek sosyal medyada Bankamızın ticari faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecek spekülatif yayınlar hakkında da hukuki çerçevede gereği yapılacaktır. 