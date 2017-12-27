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Hamsi bolluğu fiyatlara yansıdı

Denizlerin kuru fasulyesi olarak adlandırılan hamsinin Karadeniz'de bollaşmasıyla fiyatı düştü.

Hamsi bolluğu fiyatlara yansıdı

Denizlerin kuru fasulyesi olarak adlandırılan hamsinin Karadeniz'de bollaşmasıyla fiyatı düştü.

27 Aralık 2017 Çarşamba 14:43
Hamsi bolluğu fiyatlara yansıdı

Hamsi bolluğu fiyatlara yansıdı

EDİRNE (AA) - Sezon başında kilogramı ortalama 25 lira olan hamsi, bolluk dolayısıyla 15 liraya satılıyor. Hamsi bolluğu tezgahları da şenlendirdi. Edirne balık pazarındaki tezgahlarda hamsinin kilogramı 15 liradan alıcı buluyor.

Edirne balık pazarındaki balıkçılardan Feridun Bisteren, bu sezon hamsinin bol olduğunu söyledi. Vatandaşların ucuzlayan hamsiye ilgi gösterdiğini belirten Bisteren, "Halkımızın en çok sevdiği balıkların başında gelen hamsinin fiyatı 15 liraya düştü. Sezon başından beri hamsi çok pahalıydı. Havaların iyi gitmesi. Balıkçıların bol hamsi yakalaması fiyatın da düşmesinde etken. Satışlar çok iyi. İnşallah böyle devam eder." dedi.

Balıkçı Hamza Köksoy da Karadeniz'de hamsinin bollaştığını ve fiyatların daha da düşmesini beklediklerini dile getirdi.

Tezgahlarda hamsi bereketi yaşandığını anlatan Köksoy "Hamsinin fiyatı yüzde 50'nin üzerinde düştü. Tezgahlar hamsiyle doldu. Şu anda kilosunu 15 liradan sunuyoruz. Ben daha da düşeceğini tahmin ediyorum. Sezonunu ikinci yarısı balıkçılar için daha iyi olacak." diye konuştu.

Muhabir: Gökhan Zobar

Son Güncelleme: 27.12.2017 13:20
Anahtar Kelimeler:
HamsiEkonomi
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