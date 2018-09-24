Hassa Tüneli ve Yerli Oto 6 ilin kaderini değiştirecek; 

Hassa Tüneli 6 ilin kaderini değiştirecek; Yerli Oto ve Hassa Tüneli 100 bin kişiye iş umudu



Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirmek için kollarını sıvadığı yerli otomobili üretmeye talip olduklarını duyuran Hatay İş Adamları ve Bürokratları Derneği Başkanı İbrahim Güder "Yerli otomobil için Hatay'ın alt yapısı uygun, Hataylı sanayiciler yıllardır otomobil sektörünün temel parçalarını zaten üretiyor. Yerli otomobil fabrikası Hatay'a kurulmalı dedi. Hassa Tüneli'ne de değinen İbrahim Güder, projenin 1.5 milylar liralık finansman yüzünden ertelenmesinin büyük kayıp olduğunu belirterek "Hassa Tüneli, sadece Hatay'ın değil bölgenin kaderini değiştirecek bir proje, Hassa Tüneli ve yerli otomobil fabrikası en az 100 bin kişiye yeni istihdam alanı sağlar. Bölgenin kaderini değiştirir" şeklinde konuştu.



26 Eylül'de İstanbul Maltepe'de başlayacak olan Hatay Tanıtım Günleri öncesi önemli açıklamalarda bulunan Hatay İş Adamları ve Bürokratları Derneği Başkanı İbrahim Güder bölgenin kalkınmasının tetikleyecek olan Hassa Tüneli Projesinin ertelenmesi gerektiğini belirterek "Gerekirse finansmanını biz buluruz. Bu proje sadece Hatay'ın değil, bölgenin memleketin meselesidir" dedi. Hatay Tüneli ile Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgesinin ortaya çıkacağını belirten Güder şunları söyledi:

"1.5 milyar liralık proje ile Gaziantep- İskenderun arası 221 kilometreden 136 kilometreye, Kahramanmaraş-İskenderun arası 186 kilometreden 151 kilometreye, Kilis- İskenderun arası 153 kilometreden 113 kilometreye, Hassa-Payas arası 100 kilometreden 31.3 kilometreye inecek. Mesafelerin kısalması demek, Türkiye'nin Ortadoğu'ya, ihracatının artması demek, yeni yatırımlar, istihdam alanları demek, OSB'lerin coşması demek. Finansman yokluğu bahane edilerek Hassa Tüneli Projesi'nin ertelenmesini kabul edemeyiz."

YERLİ OTOMOBİLE TALİBİZ

Hatay'ın tarihce çok sayıda ilklere imza attığının altını çizen Güder "Hataylı sanayiciler dünyanın en büyük filtre üreticisi, dünya filtre ihtiyacının yüzde 40'nı, Türkiye filtre ihtiyacının yüzde 70'ini biz üretiyoruz. Dünyanın en kaliteli otomobil sacı, kaportası Hatay'da üretiliyor. Diğer yan sanayii üreticilerimiz de var, ayrıca fabrikanın Hatay'a kurulması yönünde karar alınması durumunda, yeni yatırımlar için altyapısı hazır OSB'lerimiz var. İlk yerli otomobil fabrikası Hatay'da kurulursa Ortadoğu ve Afrika ülkelerine daha rahat pazarlarız. Yeni ihracak pazarlarında rekabet gücümüz fazla olur."



HATAY SERBEST BÖLGE OLSUN



Hatay Tanıtım Günleri ile, gücünü,hoşgörüsünü,binlerce yıldır çok sayıda medeniyete ev sahipliği yaparak oluşturduğu zengin kültürünü İstanbul'da sergilemeye hazırlanıyor. Hatay Tanıtım Günleri öncesi, Hataylı yatırımcıların, iş adamlarının ortak arzusunu dile getirmek istiyoruz.

Hatay'da bir serbest bölge kurulması talebemizin, haklılığını, gerekliliğini ve verimliliğini kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.

Hatay Türkiye'nin en verimli topraklarını, sanayi ve ticaret merkezlerini, denizden ve karadan dünyanın önemli ticaret merkezlerine en hızlı bağlayan coğrafi konuma sahip...

Hatay, güçlendirilmiş ve yenilenmiş demiryolu otoyol uluslararası otoyol sistemine dahil edilen kara yolları ile, dünyanın en önemli enerji kaynaklarına yakınlığı ile bilinen sınırlarımızdaki en önemli il merkezidir. Yılın ilk 8 ayı rakamlarına göre 1 milyar 720 milyon dolar ihracat yapan Hataylı üreticinin, yatırımcının ekonomi politikamıza yön veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile ekonomi yönetiminin ve kamuoyunun dikkatlerini çekmek istiyoruz.



Hatay, yetişmiş iş gücü, genç eğitimli nüfusu ile uluslararası ticaret tecrübesine sahip iş dünyası 2017 yılı resmi rakamlarına göre 2.336.241 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir. Bu Türkiye'nin toplam ihracatında yüzde 1.6'lık bir paya sahiptir. Bu küçük gibi görünen pay içinde Hatay'dan 136 ülke ile yapılan ticarete verilen emek, iş gücü ve alın terinin varlığını unutmamak gerekiyor. Afganistan'dan Arnavutluk'a, Brezilya'dan Cezayir'e, Güney Afrika'dan Macaristan'a, ABD'den Çin'e, İsveç'ten Kırgızistan'a 136 ülke ile ticari bağlantı kurmayı başarmış ihracatçılarımızın, Serbest Bölge beklentisinin ne kadar yerinde olduğu daha iyi anlaşılacaktır.



Ekonomi Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği "İllere Göre Dış Ticaret Potansiyeli Araştırmasında"; Hatay ihracat "ürün çeşitliliği" endeksinde 81 il içerisinde 18. sırada,

SEKTÖRLERE GÖRE HATAY

Hatay Ayakkabıcılık sektöründe Türkiye’nin belkemiğidir. Türkiye’nin en kaliteli ayakkabıları Hatay'da üretilmekte, Türkiye'nin erkek ayakkabı gereksiniminin yüzde 40´ı Hatay’dan karşılanmaktadır. Hatay’da Ayakkabı Sektöründe üretim taban imalatı ile başlamış, şu an ise; Hatay’da bir ayakkabının ham deri halinden, ayağa giyilen son şeklini alana kadar her evresi gerçekleştirilmektedir.

Hatay'da ağaç işleri sektöründe üretim yapan yaklaşık 1500 firma bulunmaktadır. Bu firmalar, büyük ölçüde, el emeğinin ağırlıkta olduğu ve ustalık gerektiren işler yapmaktadırlar.

DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ

Türkiye'de demir çelik üretiminin en önemli üretim merkezlerinden biri Hatay'da bulunmaktadır. Son yıllarda İSDEMİR 3 milyar ABD Doları tutarında, 40 yeni projeyi hayata geçirerek; entegre yassı çelik üretimine başlanmıştır. Hatay Dörtyol İlçesi'ne yapımı devam eden demir çelik fabrikası tam 1.7 milyar dolara mal olacak, Bu, Türkiye'nin özel sektör tarafından demir-çelik alanında sıfırdan ve tek kalemde yapılan en büyük yatırımı özeliği taşıyor. İlk etabı kasım 2009'da hizmete giren ve 500 dönümlük arazi üzerinde kurulması devam eden tesisin, bu yıl tamamlanması hedefleniyor. Tesis üretime geçtiğinde Türkiye'ye yılda 1-1,5 milyar dolar döviz girdisi sağlarken sektörde toplamda 4 bin kişilik bir istihdam hedeflenmektedir.



HATAY 2017 İHRACAT ÇEŞİTLİLİĞİ VE RAKAMLARI

2017 yılı ilk 11 ayında Hatay’dan gerçekleşen ihracat türleri ve miktarları şöyle:

Çelik 1.043.005,37

Çmn. Seramik ve Toprak Ürn. 15.648,98

Demir ve Demir Dışı Metaller 14.790,02

Deri ve Deri Mamulleri 4.180,39

Diğer Sanayi Ürünleri 216,85

Elektrik Elektronik ve Hizmet 9.527,82

Fındık ve Mamulleri 17.966,58

Gemi ve Yat 35,03

Halı 3.379,78

Hazırgiyim ve Konfeksiyon 53.012,51

Hububat, Yağlı Tohumlar Mam. 64.566,64

İklimlendirme Sanayii 15.263,21

Kimyevi Maddeler ve Mam. 89.453,11

Kuru Meyve ve Mamulleri 17.323,27

Madencilik Ürünleri 48.765,70

Makine ve Aksamları 32.965,39

Meyve Sebze Mamulleri 25.868,01

Mobilya,Kağıt ve Orman Ürn. 51.424,14

Mücevher 163,78

Otomotiv Endüstrisi 131.540,40

Savunma ve Havacılık Sanayii 2.430,45

Su Ürünleri ve Hayvansal Mam. 33.095,53

Süs Bitkileri ve Mam. 14,55

Tekstil ve Hammaddeleri 14.546,54

Yaş Meyve ve Sebze 379.781,76

Zeytin ve Zeytinyağı 9.384,61

TOPLAM 2.078.350,42

2017 YILI TOPLAM İHRACAT RAKAMI 2.336.241 DOLAR olarak kesinleşti



NEDEN SERBEST BÖLGE İSTİYORUZ?

Serbest Bölgeler ihracatçıyı desteklemek amaçlı olarak oluşturulmuş, ülke içinde olmasına rağmen, ülke dışı gibi kabul edilen yerler olup; ülkemizde 1985 yılında çıkan Serbest Bölgeler Kanunu ile bizlere merhaba demiştir. Serbest bölgelerin kurulmasında temel amaç; ülkenin dış ticaret hacmini

geliştirmektir.

Ayrıca, stratejik (öncelikli) sektörler seçilip, yeni yatırımları gerçekleştirecek yabancı sermaye ile teknoloji çekilmesi hedeflenmektedir.

Türkiye'de ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek amacıyla Türkiye’de 1985 yılında kurulmaya başlanan serbest bölgelerin sayısı yıllar içerisinde 19'a ulaştı.

Bu bölgeler;

Ege Serbest Bölgesi, Bursa Serbest Bölgesi, Mersin Serbest Bölgesi, Antalya Serbest Bölgesi, İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi, Kocaeli Serbest Bölgesi, TÜBİTAK-Mam Tek. Serbest Bölgesi, Avrupa Serbest Bölgesi, İzmir Serbest Bölgesi, Kayseri Serbest Bölgesi, İstanbul Trakya Serbest Bölgesi, İstanbul

Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi, Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi, Samsun Serbest Bölgesi, Gaziantep Serbest Bölgesi, Trabzon Serbest Bölgesi, Denizli

Serbest Bölgesi, Mardin Serbest Bölgesi ve Rize Serbest Bölgesi olarak sıralanıyor.

Üretici kullanıcılar için vergi avantajları,

Orta-uzun vadede geleceği planlayabilme imkanı,

Kar transferi imkanı,

Ticaret kolaylığı fırsatı,

Gümrük vergisi prosedüründen arındırılmış ticari faaliyet imkanı,

AB ve Gümrük Birliği kriterlerinin gerektirdiği serbest dolaşım belgelerinin

temini imkânı,

Eşitlik prensibi,

Zaman kısıtlaması bulunmaması,

Pazar ihtiyaçlarına ve şartlarına göre serbestçe belirlenecek ticari faaliyet

imkânı,

Gerçekçi bir enflasyon muhasebesi imkanı,

Yerli ve yabancı tüm pazarlara erişim,

Azaltılmış bürokratik prosedür ve dinamik işletme yönetimi,

Stratejik avantaj,

Her türlü ticari ve sınai faaliyete uygun ve ucuz altyapı imkânı,

Tedarik zinciri imkânlarından yararlanma kolaylığı.

Hataylı sanayici, üretici, Türkiye'de çalışkanlığı, yenilikçiliği ve öncülüğü ile bilinir. Hatay aynı zamanda Türkiye'de vergi tahsilatının en yüksek olduğu ilk 10 ilden biridir, biz bununla her zaman iftihar ederiz.



Halen faaliyette olan serbest bölgelerin ihracat rakamları ve uluslararası pazarlara olan yakınlığı ile karşılaştırınca talebimizin ne kadar isabetli ve haklı olduğunu farkedeceksiniz.