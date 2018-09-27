Hatay Tanıtım Günleri başladı; Kadıköy'de bedava künefeye hücum





Hatay İş Adamları ve Bürokratları Derneği (HATİAB) öncülüğünde düzenlenen etkinlik öncesi, Kadıköy Meyda'nında binlerce vatandaşa künefe dağıtıldı.

HATİAB Başkanı İbrahim Güder, etkinlikte Hatay'ın kültürel, ekonomik ve tarihsel zenginliğinin yanısıra mutfağının da tanıtılacağını belirterek Kadıköy'de vatandaşlara tadı ve lezzetiyle ünlü Hatay Künefesi dağıttı.

Kadıköy'de Hatay'dan gelen ustalar tarafından dev tepsilerde hazırlanan künefeler için vatandaşları uzun kuyruklar oluşturdu. Maltepe Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek olan festivale davet eden Güder Kadıköy'de 2 bin kişiye elleriyle Hatay Künefesi ikram etti.