Hataylı iş adamlarından künefe isyanı: Hatay Künefe'den ibaret değil..

İstanbul Maltepe'de Hatay Tanıtım Günleri düzenlemeye hazırlanan Hatay İşadamları ve Bürokratları Derneği Başkanı İbrahim Güder, Hatay'ın sadece sini kebabı ve künefeden ibaret olmadığını belirterek "Şehrimiz dünyanın en eski medeniyetlerine ev sahipliği yapmış, ekonomide, teknoloji ve sanayide çok sayıda sektöre öncülük etmiştir. Sırf künefe ve sini kebabı ile anılmak haksızlık olur" dedi. Güder "Ekonominin daraldığı, piyasanın sıkıştığı bugünlerde Hatay'ın tanıtımını yaparak Hatay'a daha çok ziyaretçi çekmeliyiz. Buraya talebi ne kadar çok artırırsak, bu sanayiye de, yatırıma da, istihdama da etki edecek" şeklinde konuştu.



Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın pek çok ilkine ev sahipliği yapan Hatay, İstanbul çıkarmasına hazırlanıyor. 26 Eylül'de Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek olan Hatay Günleri öncesi açıklama yapan Hatay İşadamları ve Bürokratları Derneği Başkanı iş adamı İbrahim Güder, önemli mesajlar verdi. Güder, Hatay'ın Singapur ve Tokyo'dan hiç bir eksiğinin bulunmadığını belirterek "Hava alanımız, demir yolumuz, deniz yollarımız verimli tarım alanlarımız ve üretim gücü yüksek sanayi alt yapımız var. En önemlisi yetişmiş istihdam edilmeyi dört gözle bekleyen genç nüfusumuz var. Çalışkan ve el becerisi yüksek kaliteli ürünlere imza atan sanatkarlarımız var. Ama biz hala künefe ve sini kebabı ile anılıyoruz bunu kabullenemiyoruz" dedi.

Hatay'ın dünyanın en büyük filtre üretim tesislerine, Türkiye'nin en büyük ayakkabı üretim fabrikalarına sahip olduğunu belirten Güder şunları söyledi; "Tarihi, kültürü ve hoşgörü iklimiyle Hatay Suriye'deki savaşın en ağır yükünü çeken şehirlerimizin başında geliyor.

Biliyorsunuz 2011 yılında Suriye'de çıkan iç savaş, dünyadaki gelişmeler. Türkiye üzerine oynanan oyunlar ekonomide daralmalara neden oldu. Hatay bundan çok etkilendi. Bugün her evde en az bir iki işsiz var. Bu durum bizim yüreğimizi acıtıyor. Bunu bir nebze olsun azaltmak lazım. Bunun en kestirme yollarından bir tanesi Hatay'ın tanıtımını yapmaktan geçiyor. Biz Hatay'ın tanıtımını ne kadar iyi yaparsak, Hatay'a gelen insan sayısı artacak. Bugün 100 tane otelmiz varsa, 110 otel olacak, ekonomiyi büyütecek, işsizliğin azaltılmasına katkı sağlayacak.

HATAY TANITIM GÜNLERİNE KİMLER GELECEK



Hataylı işadamlarına çağrı yapan Güder "Hatay'ın yetiştiği tüm sanayici ve işadamlarını Tanıtım Günlerimize katılmaya davet ediyorum. Bakanlarımız, bürokratlarımız, çok sayıda ülkenin büyükelçisi, diplomatı, ticaret ateşesi bu günlere katılacak. Hataylı markalar bu tanıtım günlerinde kendini göstermeli. Hatay'da nelerin başarıldığını nelerin üretildiğini tüm dünya görmeli. Yatırımcılarımız, sanayicilerimiz doğrudan ekonomi yönetimiyle buluşmalı. Dünya basının, Türk basının temsilcileri ile burada buluşmalı.



Bugün Hatay'ın tatınıtımında, televizyonlarda bir haber okunursa bilin ki bunun yüzde 90 arkasında biz varız. Hatay'ın tanıtımında vermiş olduğumuz emek bizi mutlu ediyor. Esnafın cebine giren her kuruştan, Hatay'lı işadamlarının da payı var.

HATAY'IN ADINI ANTAKYA YAPSAK!

Hatay, on binlerce yıl eskiye dayanan yerleşim yeridir. İnsan oğlunun var oluşuna kadar giden ilk yerleşim yerlerinden biridir. Çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmışızdır, ticaretin en önemli faktörlerinden biri Antakya olmuştur. Hatta burada şunu belirtmek istiyorum; Hatay'ın adını Antakya yapsak, İskenderun bile bundan mutlu olması lâzım. Antakya çok köklü bir medeniyete sahip, böyle bir markanın değerini iyi kullanmalıyız. Bu Hatay'n kalkınmasına daha büyük değer sağlayacak.

Hatay tanıtım günleri ile karşımıza önemli bir fırsat çıkacak. Hatay sadece künefeden, tepsi kebabından ibaret olmadığını herkese göstereceğiz. Sanayisini, yemek çeşitliliğini, kültürünü, medeniyetleri bu tanıtım günleri bu yıl bizim için çok önemlidir.

Bugün mütevazı bir il haline gelmişiz. Hatay'ı daha da büyütmeliyiz. Bunun için çaba harcayacağız.

Hatay'ın sanayi çadırını oraya taşıyacağız, ticaret ve turizm ateşelerini, konsolosluklarını, elçiliklerini tanıtım günlerine davet edeceğiz.

Tanıtımda bu yıl çok farklı bir süreç yaşayacağız, İstanbul, Sakarya, Kocaeli gibi illerde ana arterlerdeki bilboordlarda Hatay'ı tanıtacağız. Hatay bir Singapur, bir Dubai olabilir, denizimiz, demiryolumuz, havayolumuz var. Bizim çok verimli topraklarımız var, eksik olan organizasyon ve tanıtım. Hatay'ın serbest bölge olması lazım. Tanıtımlarda ticari düşünmüyoruz, istanbul tanıtım günlerinde etkinliğe katılacak arkadaşlarımız evinde ne yiyorsa aynı titizlilik ve hassasiyetle o değerleri yansıtacak.



Alevimizle, sunnimizle, hahamımız ve papamızla bir ekibiz. Kanaat önderlerimizle İstanbul'da etkinliklerimizde yer alacak. Ticaret Odalarımız, belediyelerimiz, il kültür müdürlüğü, hepsinin ötesinde Hatay Valili'ğimiz kardeşlik hukuku içerisinde bir tanıtım yapacağız.