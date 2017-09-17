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Hazine 2 bin tonluk altın için tahvil satışını başlatıyor

Başbakan Yardımcısı Şimşek, yastık altında atıl bekleyen ve 2 bin 200 tonu bulduğu tahmin edilen altınların ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının ilk ihracının 2-6 Ekim'de yapılacağını açıkladı.

Hazine 2 bin tonluk altın için tahvil satışını başlatıyor

Başbakan Yardımcısı Şimşek, yastık altında atıl bekleyen ve 2 bin 200 tonu bulduğu tahmin edilen altınların ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının ilk ihracının 2-6 Ekim'de yapılacağını açıkladı.

17 Eylül 2017 Pazar 14:54
Hazine 2 bin tonluk altın için tahvil satışını başlatıyor

ANKARA(AA)-Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de yastık altındaki altın miktarının en az 2 bin 200 ton olduğunun ve bunun değerinin 300 milyar lirayı bulduğunun tahmin edildiğini söyledi.

Hazine Müsteşarlığı tarafından yürütülen ve artık ihraç aşamasına gelinen altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası projesi ile Türkiye'de bugüne kadar atıl bekleyen bu potansiyelin ekonomiye kazandırılmasının amaçlandığını vurgulayan Şimşek, bu kapsamda ilk ihracın 2-6 Ekim'de yapılacağını bildirdi.

İhraçların Türkiye genelinde etap etap yapılacağını belirten Şimşek, "İstanbul'dan başlayarak, sırayla tüm illerimizde ihraçlar gerçekleştirerek, bu tahvilleri ve kira sertifikalarını vatandaşlarımıza ulaştıracağız." dedi.

Şimşek, altınını devlet güvencesi altında değerlendirmek isteyen yatırımcıların bir haftalık süre içinde evlerinde ya da kasalarında sakladıklarını, Hazine tarafından açıklanacak Ziraat Bankası şubelerine teslim edeceğini, teslim sırasında isterlerse verdikleri altın karşılığında altın tahvili almayı talep edebileceğini söyledi.

Faiz hassasiyeti olan vatandaşların ise altına dayalı kira sertifikasını seçebileceğine işaret eden Şimşek, "Talep toplanmasını takip eden hafta ise Hazine Müsteşarlığı vatandaşımızın Ziraat Bankasındaki hesabına altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasını yatıracaktır." ifadelerini kullandı.

Ekonomiye birçok koldan olumlu katkı

Hazinenin yeni yatırımcılara ulaşması sayesinde, finansman kanallarındaki çeşitliliğin artacağını ve yurt içindeki kaynak dağılımının olumlu etkileneceğini anlatan Şimşek, bankacılık sistemi üzerinden yatırımlara daha fazla kaynak ayrılabilmesi ile ekonomik büyümenin ve kalkınmanın desteklenmesinin mümkün olacağını bildirdi. Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Buna ilaveten, yatırımcı tabanının genişletilmesi, yatırım yapılabilir araç çeşitliliğinin artırılması ve yatırımcıların ihtiyaç duydukları yeni yatırım araçları ile sermaye piyasalarına erişimlerinin artması gibi kazanımlar da sermaye piyasalarının gelişimine olumlu etki yaratacaktır.

Vatandaşlarımızın bu tahvillere gösterecekleri ilgi sonucunda ekonomiye kazandırılacak olan kaynak, ülkemizin tasarruf havuzunun önemli ölçüde büyümesine yardımcı olacaktır. Artan tasarruf miktarı hem faiz oranlarının gerilemesine destek olacak, hem de yatırımlar için ihtiyaç duyulan kaynağın miktarını arttıracak. Sisteme bu yatırım aracı ile dahil olan vatandaşımızın vade sonunda sistemde kalmaya devam etmesi ile mevduat büyüklüğü de artacaktır. Bu da kredi, mevduat oranları üzerindeki baskıyı hafifletecektir.Tahvil ve kira sertifikası karşılığında toplanacak altınlar ilk etapta Hazinenin Merkez Bankasındaki hesabına yatırılacaktır. Böylece Merkez Bankası’nın brüt rezervlerinin güçlenmesine katkıda bulunularak ekonominin daha sağlam temellere oturmasına da yardımcı olunacaktır."

Anahtar Kelimeler:
Altın TahviliBaşbakan Yardımcısı ŞimşekEkonomiHazine
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