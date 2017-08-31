Hazine 3 ayda 37.1 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek

ANKARA (AA) - Hazine Müsteşarlığı, Eylül-Kasım 2017 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre, Hazine, söz konusu dönemde 25,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 37,1 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek. Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

Hazine, eylülde 11,3 milyar lira, ekimde 19,7 milyar lira, kasımda 6,1 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Hazine Müsteşarlığının Eylül-Kasım 2017 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisine göre, eylülde 7,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 11,3 milyar liralık, ekimde 13,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 19,7 milyar liralık, kasımda 4,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 6,1 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Eylülde iç borçlanmanın 9,6 milyar lirası piyasadan, 1,8 milyar lirası kamuya satışlardan, ekimdeki iç borçlanmanın ise 16,4 milyar lirası piyasadan, 2,8 milyar lirası kamuya satışlardan, 500 milyon lirası kira sertifikasından, kasımda iç borçlanmanın 5,2 milyar lirası piyasadan, 900 milyon lirası kamuya satışlardan oluşacak.

Hazine, söz konusu dönemde dış borçlanmaya gitmeyecek. Bu dönemde 15 ihale ve 1 doğrudan satış gerçekleştirilecek.

Eylülde 12,4 milyar lira, ekimde 15,3 milyar lira, kasımda 5,9 milyar lira olmak üzere söz konusu dönemde toplam 33,6 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemenin 8,4 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

Öte yandan, nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli-garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren borçlanma dışı kaynakların da eylülde 1,1 milyar lira, ekimde eksi 4,4 milyar lira, kasımda ise eksi 200 milyon lira olması öngörülüyor.