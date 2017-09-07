Hazine'nin tahvil ihracına 1,75 milyar dolar

ANKARA (AA) - Hazine'nin dolar cinsinden Mayıs 2047 vadeli tahvil ihracında miktar 1,75 milyar doları buldu. Tahvile 270'ten fazla yatırımcıdan, ihraç tutarının 3 katından fazla talep geldi.

Hazine Müsteşarlığından yapılan açıklamaya göre, 2017 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden Mayıs 2047 vadeli tahvilin artırımı (reopening) için dün Citigroup, Goldman Sachs ve Nomura’ya yetki verildi. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlandı ve ihraç miktarı 1,75 milyar doları olarak gerçekleşti. İhraç tutarı 13 Eylülde hesaplara girecek.

Kupon oranı yüzde 5,75'e karşılık gelen söz konusu tahvilin yatırımcıya getirisi yüzde 5,7 oldu. Tahvile toplamda 270’ten fazla yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdi. Tahvilin yüzde 46’sı ABD’deki, yüzde 29’u Birleşik Krallık'taki, yüzde 13’ü diğer Avrupa ülkelerindeki, yüzde 6’sı Türkiye’deki ve kalan yüzde 6’sı diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

Bu tahville birlikte 2017 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 9,1 milyar dolar finansman sağlandı.

Muhabir: Göksel Yıldırım