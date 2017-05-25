Hedefi %100 vuran ceo ve yöneticiler

The Brand Age dergisi yaptığı çalışmalarla dikkat çeken ve kendi sektörüne damga vuran iş insanını açıkladı.Markaların itibarını oluşturan unsurlardan biri de CEO ve yöneticilerinin kişiliği, duruşu ve vizyonudur. İyi bir marka, ancak iyi bir kaptanla yol alabilir. Markaların hayat eğrisinde başarı grafikleri, yöneticilerinin yıldızının parlaklığı ile doğru orantılıdır. İşte, attıkları cesur adımlarla ve markaları adına aldığı önemli kararlarla % 100 hedefi vuran 15 iş insanı!Güler SabancıTürkiye’yi uluslararası arenada en başarılı şekilde temsil eden Güler Sabancı, parlak kariyerine ilk adımı Lassa’da attı. 2004 yılında amcası Sakıp Sabancı’nın vefatı üzerine Sabancı Holding’in yönetimine geçti. TÜSİAD’ın ilk kadın üyesi unvanını da elinde bulunduran Sabancı, Forbes ve Fortune gibi dünyanın en güçlü isimlerini belirleyen medya kuruluşlarının en güçlü kadın kategorilerinde, defaatle listeye girmeyi başardı.Ömer M. KoçDünyanın en önemli koleksiyonerleri arasında gösterilen Ömer Koç, entelektüel birikimiyle adından sıklıkla söz ettiriyor. Ayrıca yazma eserler ve resim dersleri alan Koç’un meziyeti sanata olan düşkünlüğüyle sınırlı değil. O, aynı zamanda başarılı bir iş adamı. Uzun yıllardır yurt dışında yaşayan Koç, ağabeyi Mustafa Koç’un ani vefatının ardından Koç Holding ‘in yönetim kurulu başkanı olarak görevi devraldı.Ahmet Firuzhan KanatlıKanatlı ailesinin ikinci kuşaktan üyesi olan Ahmet Firuzhan Kanatlı, Eti Gıda’nın yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütüyor. Görevi babasından devralan Kanatlı; yatırımların durdurulduğu, ihracatın azaldığı kriz ortamlarında bile şirketin ihracat oranını yükseltmeyi başardı. Kendisi aynı zamanda Eti Makine’ nin yönetim kurulunda yer alıyor.Kaan TerzioğluKaan Terzioğlu, çalışma hayatına 1990 yılında Arthur Andersen Türkiye’de mali müşavir unvanıyla başladı. Aynı şirketin Belçika ve ABD temsilciliklerinde de görev yürüten Terzioğlu, Nisan 2015’te Turkcell genel müdürü olmadan önce Akbank, Teknosa ve Carrefoursa’da yönetim kurulu üyesi olarak yer aldı. Terzioğlu, şimdilerde Turkcell bünyesinde meslek hayatını sürdürüyor.Galya Frayman MolinasUnilever Türkiye’de profesyonel çalışma hayatına başlayan Molinas, 1996 yılında Coca Cola Türkiye bünyesine katıldı. Yaklaşık 5 senedir Coca Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölüm Başkanı olarak pek çok ülkenin sorumluluğunu üstlendi. Coca Cola’nın bölgesel başarısında imzası olan Molinas, kadın istihdamını destekleyici çalışmalarıyla ön plana çıkıyor.Gülsüm AzeriAzeri, profesyonel meslek hayatına Şişecam’da başladı. Burada çalıştığı zaman diliminde, büyük bir kısmı yurt dışında olmak üzere birçok üretim tesisinin kurulmasına önayak oldu. Sıfırdan başlayıp hızla zirveyi gördüğü kariyer hayatını OMV Petrol Ofisi’nin yönetim kurulu başkanı olarak sürdürüyor. Gülsüm Azeri, Türkiye’nin en güçlü ve başarılı iş kadınlarını belirleyen listelerde her zaman en üst sıralarda yer almayı başarıyor.Paul Doany15 yılı aşkın süredir telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren Paul Doany Türk Telekom’un özelleştirilmesini sağlayan isim olarak biliniyor. Özelleştirmenin ardından Türk Telekom’un genel müdür pozisyonuna atanan Doany, 2011’de ayrıldığı görevine geçtiğimiz eylül ayında tekrar getirilmişti. Dr. Doany, son beş yıldır yenilenebilir enerji ve internet şirketi yatırımları üzerine çalışıyor.Ali Fuat TaşkesenlioğluŞubat 2014 tarihinden beri Halkbank yönetim kurulu üyesi ve genel müdürü olarak görev yapan Taşkesenlioğlu, daha önceleri bankacılık sektöründe birçok pozisyonda yer aldı. Halkbank, Taşkesenlioğlu döneminde sürdürülebilirlik performansı açısından üst seviyede olan şirketlerin yer aldığı BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne giren kurumlardan biri olarak ciddi bir başarıya imza attı.Gülden Yılmaz1988 yılında öğretmenliği bırakıp ticarete atılan Yılmaz, o günden bu yana eşi Yılmaz Yılmaz ile birlikte tekstil sektöründe faaliyet gösteriyor. Eşi ile birlikte Koton markasını yaratan Gülden Yılmaz’ın, dün Kuzguncuk’ta 25 metrekarelik bir dükkânı varken şimdilerde 165’i yurt dışında olmak üzere toplamda 450 mağazası var. Şimdilerde Fahriye Evcen, Arzu Sabancı ve Teoman ile iş birliği yapan Gülden Yılmaz, Koton’u 2023 yılına kadar fast-fashion alanında bir dünya markası yapmayı hedefliyor.Tansu YeğenDaha önceleri HP, Microsoft, Apple, Turkcell ve IBM gibi teknoloji devleriyle birlikte çalışan Tansu Yeğen, yurt dışında üst düzey yöneticilik pozisyonlarında yer aldı. Microsoft’ta çalışırken ekibiyle gerçekleştirdiği bir proje, şirketin dünya genelindeki 245 proje arasından ‘’en iyi uygulama’’ seçildi. 2008 yılında Stevie Awards’ta, Avrupa genelinde “Yılın CEO”su unvanını kazandı. Yeğen, 2013 yılından beri Samsung Türkiye’nin başkan yardımcılığı görevini yürütüyor.Murat KurumMurat Kurum, 1999-2005 yılları arasında çeşitli özel kurumlarda çalıştıktan sonra TOKİ bünyesinde görev aldı. 10 yılı aşkın bir süredir TOKİ’de çeşitli pozisyonlarda yer alan Kurum, 2009 yılından beri T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO şirketinde genel müdürlük görevini icra ediyor.Bahaettin TatoğluBahaettin Tatoğlu, profesyonel çalışma hayatına ilk adımı Citroen’de satış temsilcisi olarak attı. Gösterdiği performansın ardından 2009 yılından bu yana, altında Citroen markasının da yer aldığı Bayraktar Grubu’na ait Baylas Otomotiv bünyesinde genel müdürlük görevini başarıyla yerine getiriyor. Türkiye’de Citroen markasının pazar payının artmasında etkin role de sahip.Erol BilecikTÜSİAD’ın çiçeği burnunda başkanı Erol Bilecik, aynı zamanda bilişim sektörünün en önemli şirketlerinden Index’in kurucusu. Türkiye’nin ilk bilgisayar mühendislerinden olan Bilecik, ülkede sektörün gelişmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan Türkiye Bilişim Vakfı’nda yönetim kurulu başkanı olarak görev almıştı.Hülya GedikHülya Gedik, Türkiye’nin ekonomiyi domine eden en güçlü iş kadınlarından biri olarak biliniyor. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren Gedik Holding’in yönetim kurulu başkanlığını yapan Gedik, eğitime de bilhassa önem veriyor. Bunu, 1994 yılından beri faal bir şekilde varlığını sürdüren Gedik Eğitim Vakfı’nın mütevelli heyeti başkanı olmasından anlayabilmek mümkün.Zeynep Bodur OkyayKale Grubu başkanı Zeynep Bodur Okyay, başarılı bir iş kadını olmanın yanı sıra sivil toplum çalışmalarıyla da adını duyuruyor. Okyay, geçtiğimiz yıllarda Türkiye ekonomisine yaptığı katkılardan dolayı TBMM tarafından “Üstün Hedef Madalyası” ile taltif edildi. Bunun dışında yurt dışında da çeşitli ödüller alan Okyay, Harvard Üniversitesi’nde Türk Kürsüsü’nün kurulmasında önemli rol oynadı.