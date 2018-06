'Hedefimiz, Türkiye'de milyar dolarlık Türk yazılım şirketi yaratmak'

İSTANBUL (AA) - Microsoft Türkiye'nin düzenlediği toplantıda, şirketin yazılım ve bilişim sektörüne verdiği destekler anlatılırken, Microsoft Türkiye'nin desteğiyle Türkiye ve yurt dışında başarılı olan bağımsız yazılım sağlayıcı start-up'lardan Bunsar, Poilabs, Sestek ve Broadage'nin yazılımları tanıtıldı.

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, toplantıda yaptığı konuşmada, yerli yazılım girişimlerini desteklerken Türkiye'nin hem dijital hem de ekonomik geleceğine yatırım yaptıklarını söyledi.

Microsoft Türkiye olarak 25. yıllarını kutladıklarını, 1993 yılından bu yana Türkiye'de birçok teknolojik ilki ve dönüşümü birlikte yaşadıklarını ifade eden Kansu, milyonlarca son kullanıcının hayatına dokunduklarını, 12 bin iş ortaklarıyla binin üzerinde kurumsal şirket ve 700 bini aşkın KOBİ'yi en yenilikçi ve güvenilir teknolojilerle buluşturduklarını, iş ortakları ile Türkiye'de 100 bin kişiye istihdam sağladıklarını anlattı.

Şu an 2 binin üzerinde yerel girişimi desteklediklerini belirten Kansu, "Çözümlerimizle ülkemizde filizlenen yerel girişimleri küresel pazarlara taşımayı hedefliyoruz. Bizim hedefimiz, burada milyar dolarlık Türk yazılım şirketi yaratmak." şeklinde konuştu.

Kansu, şirketin, Türkiye'nin hem dijital hem de ekonomik geleceğine yatırım yaptığını söyledi.

"Gerçek yerli yazılım, dünyaya satış yapabilecek Türk start-up'ları yaratmaktır"

Microsoft Türkiye Teknoloji Üst Yöneticisi (CTO) Onur Koç da bugün dünyadaki tüm teknoloji ve endüstri trendlerinin arkasında yazılımın olduğunu, yazılımın; robotların robotlarla konuşmasını, daha önce hayal edilemeyen senaryoların hayata geçirilmesini, çözülemeyen problemlerin çözülmesini sağladığını kaydetti.

Eskiden sadece şirketler için dijital kavramının kullanıldığını, şu anda her insanın, her şirketin, her ülkenin dijital olmak zorunda kaldığını vurgulayan Koç, Word Intellectual IP Organization'un yaptığı bir araştırmaya göre, 2016'da Türkiye'de 8 bin 374, Güney Kore'de 233 bin 786, ABD'de 521 bin 802 patent başvurusu olduğunu, endüstriyel tasarımda da aynı tabloyla karşılaştıklarını söyledi.

Koç, yazılım ihracatının çok düşük olduğunu, bu alanda gidilecek çok yol bulunduğunu ifade ederek, şu görüşleri dile getirdi:

"Bu yolu alırken yerli yazılımı nasıl tanımlamalı ve nasıl desteklemeliyiz? Dünyada varolan teknolojilerin kötü kopyalarını yapmak gerçek yerli yazılım değildir. Microsoft için yerli yazılım, dünyada zaten varolan teknolojilerin sadece Türkiye'de pazarlanabilecek kötü kopyalarını yaratmak değildir. Gerçek yerli yazılım, tüm dünyaya satış yapabilecek Türk start-up'ları yaratmaktır."

"280 bin kişiye yazılım geliştirme eğitimi"

Onur Koç, Microsoft'un Türkiye'de yerli yazılım sayısını artırmak ve yazılım sektörünü geliştirmek için 4 ana noktaya bütün düşüncelerini konumlandırdığını, bunlardan bir tanesinin "yazılım geliştiren bir nesil yaratmak" olduğunu, 30 ilde 20 bin çocuğun kalbine yazılım geliştirme ateşini küçük yaşlarda ateşlediklerini söyledi.

Koç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İkincisi, yazılım geliştirmeyi herkese öğretmektir. 280 bin kişiye yazılım geliştirme eğitimi verdik. Üçüncüsü, start-up'lar... 2 bine yakın Türk start-up'a ücretsiz bulut ve teknoloji desteği veriyoruz. Dördüncüsü de bu start-up'lara yurt dışında satış tanıtım pazarlama desteği vermek... Bu konuda da destek sağlıyoruz.

Ülke olarak yazılım geliştiren, analitik düşünen ve girişimci bir nesil yaratmalıyız. Yazılım girişimciliğini, ekosistemini güçlendirmeli, inovatif start-up'ları desteklemeliyiz. Teknolojik Ar-Ge'yi patent üretimini teşvik etmeli ve ödüllendirmeliyiz. Güçlü olduğumuz endüstrileri inovatif teknolojik çözümlerle desteklemeliyiz. Mesela, tekstil ve otomotiv konularında yazılım ve akıllı ürünlerle ilgili neden dünyanın en önde gelen ülkelerinden olmayalım?"

"Microsoft, KOBİ'lerin dijital dönüşümüne güç katıyor"

Microsoft İş Ortakları, Kanal ve KOBİ Segmentinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tarık Tüzünsu ise Türkiye'yi bilişimde sadece tüketen değil, üreten bir ülkeye dönüştürmenin tek yolunun bilişim ihracatını artırmak olduğunu vurguladı.

Teknolojide yazılıma ve yazılımı ihraç etmeye önem vermenin ve ürettikleri tüm sanayi ürünlerini daha akıllı ürünlere dönüştürmenin gelecekleri için çok kritik olduğunu belirten Tüzünsu, şunları kaydetti:

"Microsoft Türkiye'de, yerli yazılımın ülkemizde gelişmesi kadar ekonomimizin belkemiği olan KOBİ'lerimizin de en yeni teknolojilerle tanışması, dijital dönüşüm yolculuklarında en rekabetçi teknolojik çözümlerle buluşup dış pazarlarda öne çıkması için çalışıyoruz. KOBİ'lerde bilgiye dayalı üretim yapısının teşvik edilmesi ve Ar-Ge alanında yenilikçi ürün ile hizmet modellerine sahip girişimlerin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. İnovatif Türk şirketlerini dünyaya açma hedefiyle çalışıyoruz."

Tüzünsu, KOBİ'lerin dijitalleşmesini hızlandırmak için başta akıllı bulut çözümleri olmak üzere, satış ve pazarlama faaliyetleri ile de KOBİ'lerin dijital dönüşümüne güç katmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'de her şirketi globalde rekabet edecek bir noktaya çıkarmak istediklerini ifade eden Tüzünsu, KOBİ'lerin donanım ve alt yapı yatırımlarının yeterli olmadığını vurguladı. Türkiye'nin bu alandaki görünümünün hızla değişeceğini belirten Tüzünsu, internet altyapısı çok iyi olan ülkenin, bu alanda teknolojik donanım ve altyapı alanında hızla ilerlediğini söyledi.

Yerli yazılım uygulamaları

Toplantıda, Microsoft Türkiye'den destek alarak global hale gelen, farklı sektörlerde yenilikçi uygulamalarıyla öne çıkan start-up şirketleri, başarı hikayelerini ve büyüme hedeflerini anlattı.

Bu şirketler arasında yer alan ve Easymatch-360 yazılımıyla modada çığır açan bir uygulama olan Bunsar, görsel ürün aramayı daha akıllı hale getiriyor, benzer ürünleri buluyor, stil önerilerinde bulunuyor. Microsoft'un teknolojik altyapı desteğiyle geliştirilen yazılım, şimdiden uluslararası arenada 5 pazarda kendine yer bulmuş durumda.

Piolabs ise Hopi'nin bilgi işlem operasyonlarını Microsoft Azure üzerinden yöneterek beacon verileriyle Boyner Grubu'nun müşteri sadakati artırımına önemli katkılar sunuyor.

Kurulduğundan bu yana konuşma sentezi, konuşma tanıma, konuşma analizi, sesli imza, doğal diyalog ve son olarak da Chatbot ürünleri geliştiren Sestek, Microsoft platformu üzerinden Türkçe metinleri insan sesi doğallığında seslendiren NetOkur yazılımıyla öne çıkıyor.

Spor içeriği sağlayıcısı Broadage ise kısa sürede Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasındaki yerini aldı. Uygulama, dünya çapında 110 ülkede gerçekleşen 90 bin spor olayının anlık bilgilerini Microsoft Azure üzerinden güncel olarak sağlayabiliyor.

