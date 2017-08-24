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Hepsiburada ile "Okula dönüşün muhteşem olsun"

- Hepsiburada'nın bu hafta "Okula dönüşün muhteşem olsun" sloganıyla yayına aldığı özel sayfalar sayesinde öğrenci ve veliler okul ihtiyaçlarına hızla ulaşabiliyor

Hepsiburada ile "Okula dönüşün muhteşem olsun"

- Hepsiburada'nın bu hafta "Okula dönüşün muhteşem olsun" sloganıyla yayına aldığı özel sayfalar sayesinde öğrenci ve veliler okul ihtiyaçlarına hızla ulaşabiliyor

24 Ağustos 2017 Perşembe 14:36
Hepsiburada ile

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada'nın bu hafta "Okula dönüşün muhteşem olsun" sloganıyla yayına aldığı özel sayfalar sayesinde öğrenci ve veliler okul ihtiyaçlarına hızla ulaşabiliyor.

Şirketten yapılan açıklamada Hepsiburada'nın hazırladığı listelerde öğrencilerin yanı sıra öğretmenlerin ve okulların ihtiyaçlarına da yer veriliyor.

Öğrencilerin gittiği sınıfa göre ihtiyaçlarını da ayrıştıran sayfalar, dört bölümden oluşuyor.

Birinci bölümde anaokuluna giden miniklerin ihtiyaç listeleri yer alırken ikinci bölüm birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar ilköğretim öğrencilerinin hazır kırtasiye ihtiyaç setleri ve kitaplarından oluşuyor.

Çantalar, kalemler, defterler, cetveller, resim malzemeleri ve diğer her tür kırtasiye ürünleri başta olmak üzere kaynak kitapların da bulunduğu listeler öğrencilere geniş seçenek sunuyor.

Ortaöğretim öğrencilerinin ihtiyaçları üçüncü bölümde sunulurken 9. sınıftan 12. sınıfa kadar olan öğrenciler de dördüncü bölümde kendilerine özel hazırlanmış ürün listelerini bulabiliyor


Anahtar Kelimeler:
Hepsiburada
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