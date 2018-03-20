'Her 100 kilometreye bir havalimanı' için son viraj

ANKARA (AA) - Arife Yıldız Ünal - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ulaştırma sisteminin en önemli dişlilerinden biri olan havacılığın gelişmesi için 2003'ten bu yana köklü adımlar atıldığını söyledi.

Bütçe dışında alternatif finans modeli olan kamu-özel iş birliği çerçevesinde hayata geçirilen projelerle özel sektörün sivil havacılıkta önünün açıldığına işaret eden Arslan, seyahat maliyetlerinde düşüş yaşanırken, havayolunun "halkın yolu" olmasının sağlandığını dile getirdi.

Aktif havalimanı sayısının yurt içinde 55'e çıktığını belirten Arslan, "Rize-Artvin, Yozgat, Bayburt-Gümüşhane (Salyazı), Karaman, İzmir Çeşme-Alaçatı, Batı Antalya, Çukurova ve Tokat havalimanlarının da yapımı için adımlar atıldı." diye konuştu.

Arslan, Rize-Artvin ve Çukurova havalimanlarının alt yapı inşaatlarının sürdüğüne dikkati çekerek, bu yıl ihalesi yapılan Yozgat Havalimanı'nda da sürecin devam ettiğini ifade etti. Bayburt-Gümüşhane (Salyazı) Havalimanı'nda yer tesliminin yapıldığını, Tokat Havalimanı'nda mali tekliflerin alınması aşamasına gelindiğini bildiren Arslan, Karaman Havalimanı'nın da bu yıl içinde ihalesinin yapılacağını belirtti.

Yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapılacak İzmir Çeşme-Alaçatı Havalimanı için 20 Nisan'da ihale yapılacağını aktaran Arslan, yine YİD modeliyle inşa edilecek Batı Antalya Havalimanı için fizibilite çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

"Çukurova Havalimanı'nda teklifler haftaya alınmaya başlayacak"

Bakan Arslan, Çukurova Havalimanı'nın altyapı inşaatının bu yıl içinde biteceğini ve üst yapı için de gelecek hafta tekliflerin alınmaya başlanacağını söyledi.

Tokat Havalimanı'nda ise altyapı için ihaleye çıktıklarının dile getiren Arslan, teknik değerlendirme çalışmalarının tamamlandığını, mali teklifleri alma aşamasına geldiklerini bildirdi.

Arslan, yurt içinde havayolunu kullanan vatandaşların ve yabancı konukların yüzde 90'ının karayoluyla en fazla 100 kilometre yol alarak herhangi bir havalimanına erişebildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"2023'e kadar yapımı tamamlanacak Rize-Artvin, Karaman, Bayburt-Gümüşhane, Yozgat, İzmir Çeşme, Batı Antalya, Çukurova ve Tokat havalimanlarıyla havayolunu yurt içinde kullananların tamamı, 100 kilometre mesafe katederek herhangi bir havalimanına ulaşabilecek."

"Yurt dışı uçuş ağı yüzde 372 arttı"

Uçak sayısının 2003 yılında 162 iken bugün 517'ye çıktığını, toplam yolcu sayısının 2003'e göre yaklaşık 6 kat artarak geçen yıl sonunda 193,3 milyona yükseldiğini dile getiren Arslan, "Havacılık anlaşması bulunan ülke sayısının 81'den 169'a çıkması Türk sivil havacılığına büyük katkı sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

2003'te 2 havayolu şirketiyle 60 noktaya gidilen yurt dışı uçuş ağı bulunduğuna dikkati çeken Arslan, bu ağın yüzde 372 arttığını, bugün itibarıyla 6 havayolu şirketiyle 121 ülkede 300'ü aşkın noktaya ulaşıldığını söyledi.

Arslan, Türkiye'nin, yıllık 200 milyon yolcu kapasiteli olacak ve ilk etabı 29 Ekim'de devreye girecek İstanbul Yeni Havalimanı ile dünyanın en önemli transit merkezlerinden biri haline geleceğine dikkati çekerek, projenin tamamlanmasıyla Türkiye'nin havacılık tarihinde yeni bir sayfa açılacağını kaydetti.