Hindistan tren kazaları için çareyi Türkiye'de buldu

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Demiryolu işletmeciliğinde en önemli sorunlardan birisi olan raylardaki kırıkların tespitine yönelik Türk mühendislerin geliştirdiği çözüm, dünyanın en uzun demiryolu ağlarından birine sahip Hindistan'da ilgiyle karşılandı. Sistemin, test sürecinin ardından bu ülkede kullanılması planlanıyor.

ODTÜ Teknokent'te faaliyet gösteren Enekom Enerji Ekoloji Bilişim Mühendislik Ltd. Şirketi (Enekom), ray devrelerinin yanıldığı durumlarda bile hatasız ray kırıklarını algılayabilen "Ray Kırığı Algılama Sistemi" geliştirdi. Şirket, uluslararası patentlerle (Türkiye, ABD, Hindistan, Çin ve Japonya) tescillediği sistemi "RailAcoustic" ismiyle yurt içi ve yurt dışı pazarlara uygun hale getirdi.

Şirket, sektörde ilgiyle karşılanan bu yöntem dolayısıyla son olarak Hindistan Devlet Demiryolları İdaresinin resmi daveti üzerine Yeni Delhi'de düzenlenen ve sadece raylı sistemlere yönelik son teknolojik gelişmelerin ele alındığı uluslararası konferansa katıldı.

Hindistan Başkan Yardımcısı Venkaiah Naldu ve Hindistan Demiryolları Bakanı Piyush Goyal’ın himayesinde yapılan konferansta, Hindistan Devlet Demiryolları Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleriyle sektördeki ulusal ve uluslararası şirketlerin üst düzey temsilcileri de yer aldı.

Enekom, konferansta, Demiryollarında Ray Kırıklarını Uzaktan, Erken ve Otomatik Olarak Algılama Sistemi (RailAcoustic) adlı yüksek teknolojik sisteminin özgünlüğü, bilimsel altyapısı, çalışma prensipleri ve uygulanabilirliğine yönelik sunum yaptı. Sistem, sektör katılımcıları tarafından ilgiyle karşılandı.

Hızla somut adımlar atıldı

Sistemin ülkede kullanılması ve yaygınlaştırılması amacıyla Hindistan'ın özel demiryolu şirketlerinden Railtech Infraventure Pvt. Ltd. (Railtech) ile Enekom arasında iş birliği süreci başlatıldı.

Enekom ve Railtech, konferansın ardından sistemin Hindistan devlet demiryollarında test edilmesine ve yaygın şekilde kullanılmasına yönelik değerlendirme yapmak üzere 3 güne yayılan bir dizi toplantı gerçekleştirdi.

Yapılan görüşmeler sonrasında, RailAcoustic sisteminin Hindistan devlet demiryollarında öncelikle belirli bir hat üzerinde test edilmesine ve bu test sonuçlarına göre mümkün olan en kısa sürede ülke genelinde yaygınlaştırmak üzere uygulamaya geçilmesine prensip olarak karar verildi.

Enekom ve Railtech, Hindistan'da olası iş birliğine zemin oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzaladı ve gelişmeler doğrultusunda bu ülkedeki işler için Ortak İşletme Anlaşması'na yönelik ön hazırlıkların yapılması kararlaştırıldı.

Yatırımcıların da ilgisini çekti

Enekom Genel Müdürü Haluk Gökmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hindistan'da demiryollarının devlet düzeyinde stratejik öneminin bulunduğunu söyledi.

Ülke genelinde demiryollarının çok yoğun kullanıldığına işaret eden Gökmen, bu durumun beraberinde hatların yaşlanması, kırılma ve çatlaklar yaşanması gibi sorunları getirdiğini bildirdi. Gökmen, tüm bu olumsuzlukların zaman zaman ciddi sayılarda ölümlere neden olan kazalara yol açtığını dile getirdi.