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Ekonomi:
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13 Nisan 2017 Perşembe 13:03

Hisse satışı gerçekleşti

Perakende devi Boyner’in hisselerinin Katar’lılara satışı gerçekleşti

Hisse satışı gerçekleşti
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Hisse satışı gerçekleşti
   Perakende devi Boyner’in hisselerinin Katar’lılara  satışı gerçekleşti.Bu satışla Boyner Perakende'de Boyner Holding'in payı yüzde 42.8'e gerilerken, Mayhoola'nın payı ise yüzde 42.68'e yükseldi.
Boyner Holding, Boyner Perakende'nin çıkarılmış sermayesinin yüzde 12'sini toplam 173.1 milyon TL'ye Mayhoola for Investments LLC'ye satmak üzere Mart ayında sözleşme imzalamıştı.
    Dün akşam KAP'ta yer alan açıklamaya göre; Boyner Holding'in Boyner Perakende'nin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 12'sine tekabül eden toplam 6.92 milyon lira nominal değerdeki payları toplam 173.1 milyon lira tutara Mayhoola'ya devri, ilk etaptaki yaklaşık yüzde 4.7'lik satışı müteakip, geri kalan yaklaşık yüzde 7.3'lük kısmın da satışı ile tamamlandı.
   1952 yılında Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları ile holdingleşen Boyner çoğunlukla, perakende olmak üzere, tekstil ve konfeksiyon üretimi ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteriyor.
Boyner Ailesi, 1971 yılında Beymen’i Türk tüketicisi ile tanıştırdı. Perakendecilik faaliyetleri, 1981 yılında seri sonu ürünlerini satmak için kurulan ve hızla çok katlı mağazaya dönüşen Çarşı ile devam etti. 1985 yılında Grup, ana bayilik ve üreticilik anlaşması ile Benetton’u Türkiye’ye getirdi.
   Yönetim kontrolü değişmemekle birlikte ortaklık yapısında yaşanacak kısmi değişim nedeniyle Boyner Perakende’de Mayhoola For Investments tarafından atanan yönetim kurulu üyesi 1’den 3’e çıkarılacak. 3’ü bağımsız üye olmak üzere 9 kişiden oluşan Boyner Perakende Yönetim Kurulu’nda Boyner Holding ve Mayhoola For Investments 3’er üyeyle eşit oranda temsil edilecek.
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Boyner Satışı
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