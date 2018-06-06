Honda Civic modellerinde Haziran'a özel yüzde 0 faiz fırsatı
Civic Sedan, geniş motor seçeneği ile hem ekonomi hem de performans arayan tüm tüketicilerin beklentisini karşılayan modeller sunuyor. 1.5 lt 182 PS gücündeki motoru ile Türkiye'de üretilen en güçlü otomobil olma unvanına sahip Civic Sedan RS müşterilerin yüksek performans taleplerini karşılıyor. Bunun yanında 1.6 lt 125 PS motoru ile konfor, performans ve yüksek ekonomi sunan Civic Sedan Eco düşük kullanım maliyetleri ile dikkat çekerken, 100 km'de sadece 3.4 litre yakıt tüketen Civic Sedan Dizel Honda teknolojisinin geldiği motor teknolojisinin altını çiziyor.