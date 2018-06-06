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Honda Civic modellerinde Haziran'a özel yüzde 0 faiz fırsatı

Honda, Civic Sedan ya da Civic Hatchback sahibi olmak isteyen müşterilerine Haziran ayına özel 20 bin TL için 12 aylık kredi kullanımlarında yüzde 0 faiz fırsatı sunuyor.

Honda Civic modellerinde Haziran'a özel yüzde 0 faiz fırsatı

Honda, Civic Sedan ya da Civic Hatchback sahibi olmak isteyen müşterilerine Haziran ayına özel 20 bin TL için 12 aylık kredi kullanımlarında yüzde 0 faiz fırsatı sunuyor.

06 Haziran 2018 Çarşamba 13:35
Honda Civic modellerinde Haziran'a özel yüzde 0 faiz fırsatı

Honda Civic modellerinde Haziran'a özel yüzde 0 faiz fırsatı

Honda Haziran ayında, dizel motorlu Honda Civic Sedan da dâhil olmak üzere Türkiye'de üretilen tüm Civic Sedan modelleri ve 5 kapılı Civic Hatchback versiyonu için geçerli olacak özel bir fırsat sunuyor. Haziran ayı boyunca geçerli olacak bu avantaj kapsamında 103 bin 900 TL'den başlayan fiyata sahip Civic Eco, Civic RS ve Civic Dizel ile 5 kapılı Civic Hatchback modelleri, 20 bin TL için 12 aylık vadede yüzde 0'lık faiz fırsatıyla satın alınabilecek.

Civic Sedan, geniş motor seçeneği ile hem ekonomi hem de performans arayan tüm tüketicilerin beklentisini karşılayan modeller sunuyor. 1.5 lt 182 PS gücündeki motoru ile Türkiye'de üretilen en güçlü otomobil olma unvanına sahip Civic Sedan RS müşterilerin yüksek performans taleplerini karşılıyor. Bunun yanında 1.6 lt 125 PS motoru ile konfor, performans ve yüksek ekonomi sunan Civic Sedan Eco düşük kullanım maliyetleri ile dikkat çekerken, 100 km'de sadece 3.4 litre yakıt tüketen Civic Sedan Dizel Honda teknolojisinin geldiği motor teknolojisinin altını çiziyor.

Anahtar Kelimeler:
Honda Civic
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