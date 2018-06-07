Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
97099
ALTIN
190.703
DOLAR
4.5664
STERLİN
6.1503
EURO
5.3994
Mevlüt Uysal, Şampiyon Sporcuları Ödüllendirdi
Mevlüt Uysal, Şampiyon Sporcuları Ödüllendirdi
Fenerbahçe taraftarlarını uyardı
Fenerbahçe taraftarlarını uyardı
Dünyanın en çok kazanan sporcusu belli oldu
Dünyanın en çok kazanan sporcusu...
Fenerbahçe Doğuş farklı kazandı
Fenerbahçe Doğuş farklı kazandı
Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım değerlendirmesi
Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım değerlendirmesi

Hopi ile mobil ödeme sahile indi

Geçtiğimiz yıl üyelerine cüzdansız alışveriş yapma rahatlığını sunan Hopi'de mobil ödeme oranları hızla artıyor. Şu ana kadar 350 bin kişinin kredi kartını eklediği ve 550 bin mobil ödeme işleminin yapıldığı Hopi'de mobil ödemeden geçen ciro ise 202 milyon TL oldu.

Hopi ile mobil ödeme sahile indi

Geçtiğimiz yıl üyelerine cüzdansız alışveriş yapma rahatlığını sunan Hopi'de mobil ödeme oranları hızla artıyor. Şu ana kadar 350 bin kişinin kredi kartını eklediği ve 550 bin mobil ödeme işleminin yapıldığı Hopi'de mobil ödemeden geçen ciro ise 202 milyon TL oldu.

07 Haziran 2018 Perşembe 10:11
Hopi ile mobil ödeme sahile indi

Hopi ile mobil ödeme sahile indi

Türkiye genelinde 6 milyon üyesine avantajlı ve kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi sunan Hopi, 600'den fazla noktada kullanılan mobil ödeme özelliğini yaygınlaştırmaya devam ediyor. Cüzdansız alışveriş yapma rahatlığını Türkiye'nin en çok tercih edilen tatil rotasyonlarından bir olan Çeşme'ye taşıyan Hopi, Fly Inn Beach'te de üyelerine mobil ödeme kolaylığı sunuyor.

Geçtiğimiz yıl üyelerine cüzdansız alışveriş yapma rahatlığını sunan Hopi'de mobil ödeme oranları hızla artıyor. Şu ana kadar 350 bin kişinin kredi kartını eklediği ve 550 bin mobil ödeme işleminin yapıldığı Hopi'de mobil ödemeden geçen ciro ise 202 milyon TL oldu.

Alışverişlerin yüzde 10'unun mobil ödeme ile yapıldığı Hopi, Türkiye genelinde 600'den fazla noktada kullanılan mobil ödeme özelliğini sahile taşıdı. Hopililer artık Çeşme'nin en güzel plajlarından Fly Inn Beach'te de cüzdan arama derdi olmadan kolay ve güvenli bir şekilde ödeme yapabilecek.

Fly Inn Beach'te Hopilileri 3 farklı kampanya bekliyor

Hopililer, Fly Inn Beach girişlerinde yüzde 10 Paracık, Fly Inn Beach içerisindeki yapacakları harcamalarda ise 300 Paracık'a kadar kazanma şansı buluyor. Hopililer yazın vazgeçilmez eğlencelerinden, Jet Ski, Kano, WakeBoard, Su Kayağı, Banana, Ringo gibi su aktivitelerinde yapacakları 400 TL'lik alışverişlerde ise 30 paracık kazanıyor.

Anahtar Kelimeler:
Hopi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ağbal memur maaşlarının yatacağı tarihi açıkladı
Ağbal memur maaşlarının yatacağı tarihi açıkladı
Gürallar'dan 'Daha temiz bir gelecek' kampanyası
Gürallar'dan 'Daha temiz bir gelecek' kampanyası
Tat Gıda, Ar-Ge Merkezini Hizmete Açtı
Tat Gıda, Ar-Ge Merkezini Hizmete Açtı
Yurt içi piyasalar Merkez Bankası faiz kararına odaklandı
Yurt içi piyasalar Merkez Bankası faiz kararına odaklandı
Tüketici kredileri sınırlamalarında yeni dönem
Tüketici kredileri sınırlamalarında yeni dönem
İş dünyasında cesur kadınların çağı
İş dünyasında cesur kadınların çağı
Seltek Group 13. Dermatolojide Gelişmeler Simpozyumu'na Katıldı
Seltek Group 13. Dermatolojide Gelişmeler Simpozyumu'na Katıldı
Yudum ve Egemden'e Uluslararası Üstün Lezzet Ödülü
Yudum ve Egemden'e Uluslararası Üstün Lezzet Ödülü

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim