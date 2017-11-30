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Hopi’ye perakendeye katkı ödülü

- Perakende Güneşi Ödülleri'nde Hopi, "Perakendeye Katkı Özel Ödülü"nün sahibi oldu

Hopi’ye perakendeye katkı ödülü

- Perakende Güneşi Ödülleri'nde Hopi, "Perakendeye Katkı Özel Ödülü"nün sahibi oldu

30 Kasım 2017 Perşembe 12:20
Hopi’ye perakendeye katkı ödülü

İSTANBUL (AA) - Perakende Güneşi Ödülleri'nde, güçlü CRM altyapısı ve Big Data yönetimiyle üyelerine kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi sunan Hopi, "Perakendeye Katkı Özel Ödülü"nün sahibi oldu.

Hopi'den yapılan açıklamaya göre, perakende sektörüne olan katkıları ile fark yaratan kişi ve kurumların ödüllendirildiği Perakende Güneşi Ödülleri'nde, güçlü CRM altyapısı ve Big Data yönetimiyle üyelerine kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi sunan Hopi, "Perakendeye Katkı Özel Ödülü"nün sahibi oldu. Hem müşterilere hem de üye iş yerlerine kazandıran bu platformla, Hopi uygulaması perakende sektörünün gelişimine katkı sağlarken, indirimlere de güçlü bir alternatif sunuyor.

Herkese verilen indirimin aksine, kişiselleşmiş tekliflerle verilen paracıklar katlanarak kullanıldığında müşterinin alım gücünü artırırken, perakendeciye de satış olarak geri dönüyor. Üyelerinin markalarda bıraktığı izleri CRM altyapısı ve Big Data yönetimi ile takip eden Hopi, markalar ile tüketiciler arasındaki duygusal bağı artırıyor ve doğru zamanda, doğru ürün ve doğru tekliflerle birebir etkileşimde olmalarını sağlıyor. Hopi'nin, hazır giyimden ayakkabıya, yeme- içmeden akaryakıta, teknolojiden mücevhere, kişisel bakımdan bebek ve çocuk ürünlerine, marketten eğlenceye, havayolu ulaşımından otel rezervasyonuna, kargodan kuru temizlemeye, güvenlikten dijital ve mobil oyuna kadar farklı alanlarda hizmet veren 120 markası Hopililere tek bir app üzerinden her ihtiyaçlarını karşılama imkanı sunuyor.

Her geçen gün kendini geliştiren Hopi, cüzdan taşımadan ödeme yapma kolaylığı sunan mobil ödeme, beğenilen ürünün fotoğrafını çekerek o ürünü bulabilme, uygulama üzerinden rezervasyon yapabilme, arkadaşına Paracık yollayabilmek gibi özellikleriyle kişisel yaşam asistanı olmayı hedefliyor.

Anahtar Kelimeler:
HopiPerakende Güneşi ÖdülleriPerakendeye Katkı Özel Ödülü
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