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Howden Grubu'na yeni bölge CEO'su atandı

İSTANBUL (AA) - Howden Grubu'nun Türkiye, Orta Doğu ve Afrika'dan Sorumlu Bölge Üst Yöneticiliğine (CEO) Atınç Yılmaz atandı.Şirketin açıklamasına göre, Yılmaz, 3 bin 800 çalışanla 39 ülkede faaliyet gösteren Hyperion Sigorta Grubu...

Howden Grubu'na yeni bölge CEO'su atandı

İSTANBUL (AA) - Howden Grubu'nun Türkiye, Orta Doğu ve Afrika'dan Sorumlu Bölge Üst Yöneticiliğine (CEO) Atınç Yılmaz atandı.Şirketin açıklamasına göre, Yılmaz, 3 bin 800 çalışanla 39 ülkede faaliyet gösteren Hyperion Sigorta Grubu...

23 Ağustos 2017 Çarşamba 12:28
Howden Grubu'na yeni bölge CEO'su atandı

İSTANBUL (AA) - Howden Grubu'nun Türkiye, Orta Doğu ve Afrika'dan Sorumlu Bölge Üst Yöneticiliğine (CEO) Atınç Yılmaz atandı.

Şirketin açıklamasına göre, Yılmaz, 3 bin 800 çalışanla 39 ülkede faaliyet gösteren Hyperion Sigorta Grubu bünyesindeki Howden Grubunun bölge üst yöneticisi oldu.

Yılmaz, Türkiye, Orta Doğu ve Afrika bölgesini temsilen Howden Broking Group Global Yönetim Kuruluna ve aynı zamanda Howden'ın Hindistan, Orta Doğu, Afrika ve Türkiye'deki operasyonlarının faaliyetlerini düzenlemek, koordine etmek ve denetlemek amacıyla kurulacak yeni bölgesel yönetim kuruluna katılacak.

Kariyerine 1989'da Anadolu Sigorta Acente Sorumlusu olarak başlayan Yılmaz, çeşitli şirketlerde yönetim pratisyeni, yardımcı broker, reasürans uzmanı olarak çalıştı.

Yılmaz, 1996 yılında geçtiği Marsh bünyesinde 13 yıl, Endonezya'da üst yönetici olarak 3 yıl ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde üst yönetici ve Orta Doğu İcra Kurulu Üyesi olarak 5 yılı aşkın bir süre görev yaptı.

Atınç Yılmaz, Howden'a katılmasıyla birlikte görevini Dubai merkezli sürdürecek.

Anahtar Kelimeler:
Atınç Yılmaz
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