Huawei, Mate 10 serisini Türkiye pazarına sundu

İSTANBUL (AA) - Huawei yeni Mate 10 serisinin Türkiye tanıtımını yaptı. 4 Aralık'ta Türkiye'de satışa sunulması planlanan akıllı telefonlardan Huawei Mate 10 Pro'nun satış fiyatı 4 bin 399 lira, Huawei Mate 10 Lite'ın ise 2 bin 199 lira olarak açıklandı.

Huawei yapay zeka tabanlı işlemci barındıran ilk telefon olma özelliğine sahip Huawei Mate 10 Pro ve Huawei'in ilk dört kameralı üyesi olan Huawei Mate 10 lite modellerinin Türkiye lansmanını gerçekleştirdi.

Global tanıtımı Ekim ayında yapılan Mate 10 serisinin tanıtım toplantısı Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang'ın katılımıyla gerçekleştirilirken, şirket Türkiye'de yeni seriyi 4 Aralık'ta satışa sunacak.

Etkinliğin açılışında konuşan Seth Wang 2016 yılında akıllı telefon pazarının bir önceki yıla göre yüzde 29 artış kaydettiğine işaret ederek, 2003 yılında başladıkları akıllı telefon üretiminde sektördeki zorlu koşullara rağmen dönüşüm süreci başlattıklarını, gelir artışı elde ederek yollarına devam ettiklerini söyledi.

Wang, 2017 yılının ikinci çeyreğinde pazar paylarını geçen yıla göre yüzde 21'lik artışla yüzde 11,3 seviyelerine çıkardıklarını dile getirerek, "Son birkaç yılda Mate ve P serimiz göze çarpan bir büyümeye ile tüketicilerin beğenisini topluyor. Çin dışındaki marka bilinilirliğimizi son altı yıl boyunca yüzde 56 oranında yükselttik ve bu büyüme eğilimi, tüketicilerin bize güvenini ortaya koyuyor. Huawei olarak, Türkiye’de hayata geçirdiğimiz projeleri sürdürmeye ve tüketici ihtiyaçlarına özel teknolojiler geliştirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



