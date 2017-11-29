Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
102531
ALTIN
164.300
DOLAR
3.9567
STERLİN
5.2943
EURO
4.6807
Fatih Terim'den Galatasaray açıklaması
Fatih Terim'den Galatasaray açıklaması
Vodafone Park'a 'Yılın Projesi' Ödülü
Vodafone Park'a 'Yılın Projesi' Ödülü
Beşiktaş derbide ilk peşinde
Beşiktaş derbide ilk peşinde
Anadolu Efes evinde 'siftah' peşinde
Anadolu Efes evinde 'siftah' peşinde
E-spor pazarı hızla büyüyor
E-spor pazarı hızla büyüyor

Huawei, Mate 10 serisini Türkiye pazarına sundu

- 4 Aralık'ta Türkiye'de satışa sunulması planlanan akıllı telefonlardan Huawei Mate 10 Pro'nun satış fiyatı 4 bin 399 lira, Huawei Mate 10 Lite'ın ise 2 bin 199 lira olarak açıklandı - Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Wang: - "Türkiye’de hayata geçirdiğimiz projeleri sürdürmeye ve tüketici ihtiyaçlarına özel teknolojiler geliştirmeye devam edeceğiz"

Huawei, Mate 10 serisini Türkiye pazarına sundu

- 4 Aralık'ta Türkiye'de satışa sunulması planlanan akıllı telefonlardan Huawei Mate 10 Pro'nun satış fiyatı 4 bin 399 lira, Huawei Mate 10 Lite'ın ise 2 bin 199 lira olarak açıklandı - Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Wang: - "Türkiye’de hayata geçirdiğimiz projeleri sürdürmeye ve tüketici ihtiyaçlarına özel teknolojiler geliştirmeye devam edeceğiz"

29 Kasım 2017 Çarşamba 12:25
Huawei, Mate 10 serisini Türkiye pazarına sundu

İSTANBUL (AA) - Huawei yeni Mate 10 serisinin Türkiye tanıtımını yaptı. 4 Aralık'ta Türkiye'de satışa sunulması planlanan akıllı telefonlardan Huawei Mate 10 Pro'nun satış fiyatı 4 bin 399 lira, Huawei Mate 10 Lite'ın ise 2 bin 199 lira olarak açıklandı.

Huawei yapay zeka tabanlı işlemci barındıran ilk telefon olma özelliğine sahip Huawei Mate 10 Pro ve Huawei'in ilk dört kameralı üyesi olan Huawei Mate 10 lite modellerinin Türkiye lansmanını gerçekleştirdi.

Global tanıtımı Ekim ayında yapılan Mate 10 serisinin tanıtım toplantısı Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang'ın katılımıyla gerçekleştirilirken, şirket Türkiye'de yeni seriyi 4 Aralık'ta satışa sunacak.

Etkinliğin açılışında konuşan Seth Wang 2016 yılında akıllı telefon pazarının bir önceki yıla göre yüzde 29 artış kaydettiğine işaret ederek, 2003 yılında başladıkları akıllı telefon üretiminde sektördeki zorlu koşullara rağmen dönüşüm süreci başlattıklarını, gelir artışı elde ederek yollarına devam ettiklerini söyledi.

Wang, 2017 yılının ikinci çeyreğinde pazar paylarını geçen yıla göre yüzde 21'lik artışla yüzde 11,3 seviyelerine çıkardıklarını dile getirerek, "Son birkaç yılda Mate ve P serimiz göze çarpan bir büyümeye ile tüketicilerin beğenisini topluyor. Çin dışındaki marka bilinilirliğimizi son altı yıl boyunca yüzde 56 oranında yükselttik ve bu büyüme eğilimi, tüketicilerin bize güvenini ortaya koyuyor. Huawei olarak, Türkiye’de hayata geçirdiğimiz projeleri sürdürmeye ve tüketici ihtiyaçlarına özel teknolojiler geliştirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.


Anahtar Kelimeler:
HuaweiMate 10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ege PERLA
Ege PERLA "Sign of the City Awards" ta 2 ödül aldı
Başbakan Yardımcısı Şimşek: Bankacılık sektörümüzün arkasındayız
Başbakan Yardımcısı Şimşek: Bankacılık sektörümüzün arkasındayız
Büyük ikramiye heyecanı başladı
Büyük ikramiye heyecanı başladı
'İngiltere AB'ye 50 milyar avro teklif etti' iddiası
'İngiltere AB'ye 50 milyar avro teklif etti' iddiası
"Minik Maker'lar İş Başında"
Sosyal medya psikolojimizi bozdu
Sosyal medya psikolojimizi bozdu
Maliyeden 16 milyar liralık yol haritası
Maliyeden 16 milyar liralık yol haritası
Vestel’e En Yenilikçi Marka ödülü
Vestel’e En Yenilikçi Marka ödülü

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim