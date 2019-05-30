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İBB, 200 bin balon, 50 bin fincan takımı alıyor

31 Mart yerel seçim sonuçlarının iptal edilmesinin ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ihaleyle 10 milyon liralık promosyon ürünü satın alması dikkat çekti. 

İBB, 200 bin balon, 50 bin fincan takımı alıyor

31 Mart yerel seçim sonuçlarının iptal edilmesinin ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ihaleyle 10 milyon liralık promosyon ürünü satın alması dikkat çekti. 

30 Mayıs 2019 Perşembe 08:16
İBB, 200 bin balon, 50 bin fincan takımı alıyor

İBB, 200 bin balon, 50 bin fincan takımı alıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kamu kurumlarında promosyon yasağına rağmen, 10 milyon liranın üzerinde, balon, bloknot, oyuncaklar ve kahve fincanı için harcama yaptı. Tek firmanın katıldığı ihalede, oyuncak bebekler, balonlar, kahve ve kahve fincanı takımlarının yer alması dikkat çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi İstanbul Personel Yönetim A.Ş. (İSPER), 18 Mart 2019’da Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün Mobil İletişim Hizmetleri biriminde kullanılmak üzere promosyon ürünü almak için ihale açtı. Sözleşme, İmamoğlu'nun mazbata almasından 1 gün önce imzalandı.

İhalenin yaklaşık maliyeti 10 milyon 178 bin TL olarak belirlendi. İhaleye bir firma katıldı ve 9 milyon 660 bin liralık teklifin sahibi İstanbul Reklamcılık ve Danışmanlık Ticaret A.Ş (YRD) ile sözleşme imzalandı. Ekrem İmamoğlu, mazbatasını almadan bir gün önce yani 16 Nisan 2019 tarihinde sözleşme imzalandı.

İHALEDE NELER VAR?

Sözleşmeye göre 16 Mayıs'a kadar alınan mallar eksiksiz olarak idarenin deposuna teslim edildi. İhale ile 20 bin satranç takımı, 100 bin tükenmez kalem, 50 bin deri bloknot, 200 bin balon, 1 milyon kutulu Türk kahvesi, 40 bin oyuncak araba, 40 bin oyuncak bebek, 50 bin puzzle, 50 bin fincan takımı alındı.

İhaleyi kazanan YRD, kamuoyunda “mitinglerin efendisi” olarak biliniyor. 

2004 yılından beri AKP'nin İstanbul'daki ilçe kongrelerini, seçim kampanyalarını, organizasyonlarını, mitinglerini düzenleyen firma, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Yenikapı'da gerçekleştirilen “Demokrasi ve Şehitler Mitingi”nin organizasyonunu da üstlenmişti. 

Firma, İBB'den de birçok ihale alıyor. İBB şirketlerinden Kültür A.Ş'nin 25 Ekim 2018'de açtığı “Organizasyon kapsamında süsleme hizmetleri ve ışık gösterileri hizmet alımı” ihalesi de 5 milyon 793 bin 625 liraya YRD İstanbul Reklamcılık ve Danışmanlık Ticaret A.Ş'ye verilmişti.


 

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