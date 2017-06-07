İBB onlara arabalı vapurları yasakladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ağır tonajlı araçların arabalı vapur kullanımıyla ilgili düzenlemeye gitti. İBB'den yapılan açıklamaya göre yapılan yeni düzenlemeye göre; TIR ve kamyon gibi ağır tonajlı araçların Sirkeci-Harem ile Çubuklu-İstinye arabalı vapurlarını kullanım izinleri kaldırıldı. Ağır tonajlı araçlar, Tarihi Yarımada ve sahilyolu üzerinde oluşturdukları yük nedeniyle arabalı vapurları kullanamayacaklar.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ağır tonajlı araçların arabalı vapur kullanımıyla ilgili düzenlemeye gitti. İBB'den yapılan açıklamaya göre yapılan yeni düzenlemeye göre; TIR ve kamyon gibi ağır tonajlı araçların Sirkeci-Harem ile Çubuklu-İstinye arabalı vapurlarını kullanım izinleri kaldırıldı. Ağır tonajlı araçlar, Tarihi Yarımada ve sahilyolu üzerinde oluşturdukları yük nedeniyle arabalı vapurları kullanamayacaklar.