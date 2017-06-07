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07 Haziran 2017 Çarşamba 13:39

İBB onlara arabalı vapurları yasakladı

İBB onlara arabalı vapurları yasakladı
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İBB onlara arabalı vapurları yasakladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ağır tonajlı araçların arabalı vapur kullanımıyla ilgili düzenlemeye gitti. İBB'den yapılan açıklamaya göre yapılan yeni düzenlemeye göre; TIR ve kamyon gibi ağır tonajlı araçların Sirkeci-Harem ile Çubuklu-İstinye arabalı vapurlarını kullanım izinleri kaldırıldı. Ağır tonajlı araçlar, Tarihi Yarımada ve sahilyolu üzerinde oluşturdukları yük nedeniyle arabalı vapurları kullanamayacaklar.
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Anahtar Kelimeler
Ağır Tonajlı AraçİBB
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