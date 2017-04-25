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25 Nisan 2017 Salı 09:13

İBB Sabancı’nın otel iznini geri aldı

  İBB Sevil Sabancı’ya  geçen yıl verdiği otel iznini geri aldı.

İBB Sabancı'nın otel iznini geri aldı
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İBB Sabancı’nın otel iznini geri aldı
   İBB Sevil Sabancı’ya  geçen yıl verdiği otel iznini geri aldı.Merhum Sakıp Sabancı’nın kızı Sevil Sabancı’nın İstinye’deki eski binicilik tesislerinin yerine yapmak istediği otel projesi talebini geçen yıl kabul eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), geri adım attı.
   Sevil Sabancı'nın başkanı olduğu Melisa Binicilik Turizm ve Dış Ticaret'in mülkiyetinde bulunan İstinye'deki yaklaşık 28 bin metrekarelik araziye otel yapmak için 2010 yılından beri birçok girişim oldu.Arazi 2013 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile “İstinye Turizm Merkezi” sınırlarına dahil edildi.  
  
    İBB, otel için izni 22 Temmuz 2016'da verdi. Yapılan plan değişikliğine göre araziye 9.5 metre yüksekliğinde yani 3 katlı turizm tesisleri, bodrum katlarına ise restoran, bar, kafeterya yapılacaktı.Ancak plan değişikliği söz konusu alanın “Boğaziçi geri görünüm” ile “turizm alanı” sınırlarında bulunması ve diğer teknik nedenlerle yeniden değerlendirilmek üzere 9 ay sonra tekrar Büyükşehir Belediye Meclisi'ne iletildi.  Değerlendirme nisan ayı meclis oturumunda yapıldı. Kurumlardan gerekli görüş alınmadığına karar verildi. Böylece erilen otel izni durdurulmuş oldu.
Sözcü
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