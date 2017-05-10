İDO, 19 Mayıs tatili için ek seferler koydu

İstanbul’un deniz ulaşımında 30 yıldır faaliyet gösteren İDO, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile birleşen hafta sonu tatilini şehir dışında geçirmek isteyenler için ilave sefer yapacak. İDO, Yalova, Bursa, Bandırma, Marmara Adası ve Avşa gibi rotalarına toplam 73 ek sefer düzenleyecek. Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle hafta sonu ile birleşen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı tatili, kısa rotalarla şehirden kaçmak isteyenler için bulunmaz bir fırsat oldu. Sıcak havalarda deniz yolculuğunun ve kısa tatillerde yakın rotaların daha fazla tercih edidiğini belirten İDO yetkilileri, 3 günlük hafta sonu tatiline yönelik olarak ek seferlerle önlem aldı. İDO, baharın en güzel zamanı olan Mayıs ayında kısa bir tatile çıkmak isteyenlerin rahat ve keyifli yolculuk etmesi için Pendik-Yalova, Yenikapı-Bandırma, Yenikapı-Bursa, Bostancı-Yenikapı/Marmara-Avşa ve Kadıköy-Yenikapı/Armutlu TK-Armutlu seferleri karşılıklı olarak artırıldı. İDO, bu rotalarda, 18 Mayıs Perşembe gününden itibaren 21 Mayıs Pazar gününe kadar 46 adet hızlı feribot/ferrycat, 27 adet deniz otobüsü seferi olmak üzere toplamda 73 ek sefer yapacak.