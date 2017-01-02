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02 Ocak 2017 Pazartesi 09:46

İDO’dan, Eskihisar – Topçcular hattında yüzde 25 indirim

İDO, yeni yılda ilk avantajlı fiyat uygulamasını 1 Ocak 2017 itibariyle yüzde 25 indirimle Eskihisar – Topçular arasındaki geçişlerde yaptı.

İDO'dan, Eskihisar – Topçcular hattında yüzde 25 indirim
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İDO’dan, Eskihisar – Topçcular hattında yüzde 25 indirim
İDO, yeni yılda ilk avantajlı fiyat uygulamasını 1 Ocak 2017 itibariyle yüzde 25 indirimle Eskihisar – Topçular arasındaki geçişlerde yaptı. Eskihisar – Topçular hattında otomobil ve binek araç tek yön ücreti 45 TL olarak belirlendi. Aynı kategoride gidiş dönüş bilet tercih edildiğinde ise ücret 80 TL olarak uygulanıyor.
Her yıl milyonlarca misafirine trafikten uzak, keyifli seyahat deneyimleri yaşatan İDO, Eskihisar- Topçular seferlerine büyük indirimlerle devam ediyor. 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle bu hatta araç tiplerine göre yeni fiyat listesi de aşağıdaki gibi belirlendi:
Araç Sınıfları Araç Tipleri Tek Yön Gidiş-Dönüş
1 Otomobil, Binek araç (Otomobil Ruhsatlı) 45 TL 80 TL
1+ Minivan (Kamyonet Ruhsatlı) 50 TL 90 TL
2 Jip, Arazi taşıtı, Minibüs, Midibüs (1-20 Yolcu), Kamyonet (>4.000 Kg) 55 TL 100 TL
2+ 70 TL 130 TL
3 Kamyon (3 Aks ve Üzeri) ve 2 Aks Otobüs 105 TL 190 TL
4 3 Aks Otobüs - 3 Aks Tır 105 TL 190 TL
5 Dorseli Çekiciler (4 Aks ve Üzeri) - 4 Aks Otobüs - Tır 160 TL 300 TL
6 Motosiklet 13 TL 20 TL
 
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