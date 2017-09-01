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"IFA 2017" kapılarını açtı

- Berlin'deki tüketici elektroniği fuarı "IFA 2017"de bu sene akıllı konseptler ve giyilebilir teknolojiler yerini aldı - Fuar kapsamında bu yıl da çok sayıda ulusal ve uluslararası firma ürünlerini sergilerken, fuarın ilk günü yoğun ilgi gördü

"IFA 2017" kapılarını açtı

- Berlin'deki tüketici elektroniği fuarı "IFA 2017"de bu sene akıllı konseptler ve giyilebilir teknolojiler yerini aldı - Fuar kapsamında bu yıl da çok sayıda ulusal ve uluslararası firma ürünlerini sergilerken, fuarın ilk günü yoğun ilgi gördü

01 Eylül 2017 Cuma 14:28

BERLİN (AA) - Avrupa'nın en büyük tüketici elektroniği fuarı "IFA 2017", ziyaretçiler için bugün kapılarını açtı. Fuarda sergilenen ürünler arasında giyilebilir teknolojiler ve akıllı ev konseptine entegre akıllı sistemler öne çıkan ürünler arasında yer aldı.

Her yıl Almanya'nın başkenti Berlin'de Messe Berlin tarafından düzenlenen IFA, bu yıl da dünyaca ünlü markaların son trend teknoloji ürünlerini profesyoneller ve ziyaretçilerle buluşturmak üzere kapılarını açtı.

Bu yıl 57'incisi düzenlenen IFA 2017 bu sene de katılımcılara ev elektroniği ve beyaz eşya sektöründeki yenilikçi eğilimleri izleme, karşılaştırma ve yeni ürün ve teknolojilerle tanışma fırsatı sağlıyor.

Türkiye'den başta Vestel ve Arçelik olmak üzere çok sayıda şirketin katılım gösterdiği bu yılki fuarın alanı her geçen sene olduğu gibi, biraz daha genişlerken, katılımcı sayısının da artması öngörülüyor.

Sektör profesyonellerinin özellikle pazarlama ve satış anlamında önemli görüşmeleri yaptığı ve bu nedenle şirketler için ayrı bir önemi bulunan fuarda, ulusal ve uluslararası markalar son teknolojilerini ve yeni ürünlerini bu sene de görücüye çıkardı.


- "Akıllı ev" konseptine uygun entegre sistemler IFA'da yerini aldı


Geçen sene akıllı ev konseptinin öne çıktığı fuarda bu yıl da, bu sisteme entegre akıllı teknolojiler, nesnelerin interneti ve giyilebilir teknolojiler öne çıktı.

Sanal gerçeklik, yapay zeka, giyilebilir teknolojiler, akıllı sistemler, robotik ve telekominikasyon başta olmak üzere pek çok alanda, çok sayıda teknolojinin sergileneceği fuar, ilk gününde yoğun ilgi gördü.

Şirketlerin yapay zeka, sanal ve artırılmış gerçeklik içeren yeni akıllı cihazları, giyilebilir ürünleri, akıllı ev sistemleri, birbirleri ile bağlantıya geçmeyı sağlayan teknolojileri fuarda bugün itibariyle yerini aldı.

Fuarda ağırlıklı olarak televizyonlar, telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, kameralar ve akıllı ev cihazları sergilenirken, markaların son ürünlerini ve yeni teknolojilerini tüketici ile buluşturduğu fuar 6 Eylül'de sona erecek.


Anahtar Kelimeler:
IFA 2017
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