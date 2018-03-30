İhracat şubatta yüzde 9 arttı

ANKARA (AA) - Türkiye'nin ihracatı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 artarak 13 milyar 176 milyon dolar, ithalatı yüzde 19,7 artışla 18 milyar 936 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan şubat ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.



Buna göre, ihracat şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 artışla 13 milyar 176 milyon dolara çıktı.



Aynı dönemde ithalat ise yüzde 19,7 yükselerek 18 milyar 936 milyon dolar oldu.





Bu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 54,2 artışla 5 milyar 761 milyon dolara çıktı.İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın şubat ayında yüzde 76,4 iken bu yılın aynı ayında yüzde 69,6'ya geriledi.Ocak-şubat dönemi

Yılın iki ayında Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 artarak 25 milyar 621 milyon dolara, ithalatı yüzde 28,8 artışla 40 milyar 459 milyon dolara yükseldi.



Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 83,7 artışla14 milyar 838 milyon dolar olarak gerçekleşti.



İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 63,3 oldu.