'İhracatçının büyümeye pozitif katkısı artarak devam edecek'

İSTANBUL (AA) - İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ekonomisinin 2017'de beklentilerin de üzerinde yüzde 7,4 büyüdüğünü kaydederek, 2016 yılına kıyasla büyümenin 2 kat arttığını bildirdi.

Büyüme rakamları açıklandı

Türkiye'nin dünya ekonomisinin yüzde 85'ini oluşturan G20 ekonomileri içerisinde de birinci sırada olduklarını aktaran Gülle, OECD ülkeleri içerisinde ise İrlanda'dan sonra büyüyen en büyük ekonomi olduklarını anımsattı.

Gülle, son birkaç yılda yaşadıkları badirelere rağmen hiçbir zaman yılmadıklarını, daha çok çalıştıklarını, daha çok ürettiklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hain darbe teşebbüsünün hemen ardından, '2017'de ihracatta ve büyümede rekorlar kıracağız' dediğimizde bizi gerçekçilikten uzak olmakla suçlayanlar bu büyüme rakamlarının sadece başlangıç olduğunu çok iyi bilmelidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde bu millet, Afrin'deki kahraman askeriyle, dünyada adım atmadık yer bırakmayan ihracatçısıyla, esnafıyla, tüccarıyla 'Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye' için şahlanışa geçmiştir. Bu yıl ve takip eden yıllarda sürdürülebilir büyümenin anahtarı ihracatımızın yeni rekorlar kırabilmesi için durmaksızın çalışan Türkiye'nin milli gücü ihracatçılar olarak bunun sözünü veriyor."

Gülle, "Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye" mefkuresini ilan ettiklerini kaydederek, "İhracatımızın büyümeye sağladığı pozitif katkı ile rekorlar kıran ülkemiz katma değerli ihracatıyla ve yükselen büyüme trendiyle birlikte daha çok rekorlar kıracak ve bir çok başarıya imza atacaktır." ifadesini kullandı.