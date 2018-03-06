"İhracatımız 78 milyon dolara ulaştı"

İSTANBUL (AA) - DemirDöküm Üst Yöneticisi (CEO) Alper Avdel, "İhracatımız 2017 yılında yüzde 18 oranında büyüyerek, 78 milyon dolara ulaştı." dedi.

DemirDöküm'ün düzenlediği basın toplantısında konuşan Avdel, şirketin 2017 yılı finansal sonuçlarını ve 2018 hedeflerini açıkladı.

DemirDöküm'ün ihracat gerçekleştirdiği ülke sayısını 50'ye çıkardıklarını kaydeden Avdel, "İhracatımız 2017 yılında yüzde 18 oranında büyüyerek, 78 milyon dolara ulaştı. 2018'de ise faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde satışlarımızı artırıp, ihracatta 100 milyon dolar barajını aşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Avdel, orta ve uzun vadede Türkiye'de çok ciddi yatırımcı olduklarını 2017 yılında 40 trilyon lira civarında yatırım yaptıklarını bu yıl içerisinde de 40 trilyon lira daha yatırım yapmayı hedeflediklerini yapılan yatırımın ısıtma sektörü için büyük bir yatırım olduğunu dile getirdi.

Avdel, Türkiye perspektiflerinin olumlu yönde olduğunu ve büyüyeceğinin altını çizdi.2017'de hedeflenenin üzerinde bir büyüme yakaladıklarını belirten Avdel, yatırımda, üretimde, yetkili satıcı yapılanmasında, ihracatta, satış sonrası hizmetlerde, yeni ürün ve dijital dönüşüm çalışmalarında verimli bir yılı geride bıraktıklarını söyledi.

DemirDöküm'ün 2017'de Ar-Ge başta olmak üzere fabrika, üretim, marka ve dijital dönüşüm çalışmaları için toplamda 40 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiğini belirten Avdel, şunları kaydetti:

"Geçen yıl var gücümüzle çalıştık. 2017'deki 15 milyon liralık ek yatırımla, Ar-Ge'ye son 5 yılda 63 milyon lira ayırdık. Kombi, termosifon ve su ısıtıcılarında toplamda 900 bine yakın üretim gerçekleştirdik. 2017'de, yüzde 40 büyüme elde ettik."

İklimlendirme sektörünün 2018'de önemli gündemlerinden birinin ErP yönetmeliği olacağının altını çizen Avdel, AB ülkelerinde aşamalı olarak uygulanan yönetmeliğin Nisan 2018'de Türkiye'de devreye alınmasıyla birlikte konvansiyonel kombiler yerine yoğuşmalı kombilerin zorunlu hale geleceğini söyledi.

DemirDöküm'ün 5 yıldır bu alanda önemli çalışmalar yaptığını belirten Avdel, "Yönetmeliğin Türkiye'ye, tüketiciye, iklimlendirme sektörüne büyük katkısı olacak. Tüketiciler ve ülkemiz büyük tasarruf sağlarken, yönetmelik sektörde satışları canlandıracak. Türkiye'yi yoğuşmalı kombi teknolojisiyle tanıştıran DemirDöküm olarak, yeni sürece hazırız." diye konuştu.

Avdel, kentsel dönüşüm çalışmaları, yeni doğal gaz gelecek şehirler, eski cihazların değiştirilmesi ve beklenen ErP yönetmeliğinin satışlara olumlu yansıyacağını kaydetti. Avdel, "DemirDöküm için 2018 dönüşüm yılı olacak. Önümüzdeki aylarda Kaskad pazarı için MaxiCondense adında yeni ürünlerimizi satışa sunacağız. Bu alanda ciddi yatırım planımız var. 2019 yılında yerli üretim ile kaskad alanında hedefimiz liderlik. İkinci yeni ürün grubumuz MaxiAir ısı pompaları olacak. Grubumuzun bu alanda 50 milyon avroluk yatırımı bulunuyor." şeklinde konuştu.

Yatırım her yıl katlanarak devam ettiğini belirten Avdel, "Bozüyük'te ısı pompası üretimini de gündeme getireceğiz. Üçüncüsü ise yeni yoğuşmalı kombimiz Atromix olacak. Yeni ürünlerimiz, yatırımlarımız, Türkiye'de ve dünya genelinde gerçekleştireceğimiz tanıtım çalışmalarıyla tabiri yerindeyse gümbür gümbür geliyoruz. Hedefimiz 2018 yılında da yüzde 20'nin üzerinde büyümek." açıklamasını yaptı.

- "Geçen yıl en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler İtalya, Çin, Rusya ve İspanya oldu"





DemirDöküm Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Ertuna ise, DemirDöküm'ün son 2 yılda ihracatta önemli bir çıkış yakaladıklarını, başarının 2017'de de sürdürüldüğünü belirtti.

Ertuna, "Değişen tüketici ihtiyaçlarını, mükemmeliyetçilik felsefesiyle ürettiğimiz ürünlerimizle karşılıyoruz. Türkiye'de olduğu gibi dünyanın 50 ülkesinde de on binlerce aile mutlu yuvalarında bizimle ısınıyor. Geçen yıl, son 3 yıldır olduğu gibi ihracatta büyümemizi sürdürdük. İhracatımız 2017 yılında yüzde 18 oranında büyüyerek, 78 milyon dolara ulaştı." diye konuştu.

DemirDöküm'ün panel radyatörde Şili'deki liderliğini, Yunanistan'da pazar ikinciliğini, Çin'de ise ilk 3'te yer aldıklarını belirten Ertuna, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hedefimiz termosifondan şofbene, panel radyatörden kombiye kadar ihracatta yakaladığımız başarıyı yeni pazarlarda da devam ettirmek. Latin Amerika'daki varlığımızı geliştirmeye başladık. Geçen yıl en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler İtalya, Çin, Rusya ve İspanya oldu. Bu yıl da başta İtalya, İspanya ve Hollanda olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde satışlarımızı artırmayı, ihracatta yüzde 25'lik büyüme gerçekleştirerek 100 milyon dolar barajını aşmayı hedefliyoruz."

- "Doğalgaz verilen ilçeler, kentsel dönüşüm çalışmaları satışlarımızı olumlu etkiledi"





DemirDöküm Yönetim Kurulu Üyesi Ertuna, 2017'de yeni doğal gaz verilen il ve ilçeler, kentsel dönüşüm çalışmaları, eski cihazların yenilenme sürecine girmesi satışlarını olumlu etkilediğinin altını çizdi.

Kombi, şofben ve termosifonda liderliklerini sürdürdüklerini belirten Ertuna, "Ayrıca yeni ürünlerimizi de tüketicilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Salon tipi klimalardan sonra ticari klima segmentine (VRF) DVS5 ismini verdiğimiz yeni seri ürün gamımızla iddialı bir giriş yaptık. Serinin 18 farklı tipte dış ünite, 67 farklı tipte iç ünite seçeneği bulunuyor. Son 2 yılda olduğu gibi iş ortaklarımızı desteklemeye devam ediyoruz. Türkiye genelindeki yetkili satıcı adedimizi 200'den 229'a, yetkili servis adedimiz ise 195'e çıkararak ailemizi büyüttük." dedi.