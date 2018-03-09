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İlk hasadı yapılan eriğin kilogramı 150 liradan satıldı

Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altında ilk hasadı yapılan eriğin kilogramı 150 liradan satıldı.

İlk hasadı yapılan eriğin kilogramı 150 liradan satıldı

Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altında ilk hasadı yapılan eriğin kilogramı 150 liradan satıldı.

09 Mart 2018 Cuma 10:57
İlk hasadı yapılan eriğin kilogramı 150 liradan satıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altında ilk erik hasadı yapıldı.

Kaymakam Şevket Cinbir, Ortaören Mahallesi'ndeki Fatma Kucur'a ait 3 dönümlük seradaki erik bahçesini gezdi. İşçilerle sohbet eden Cinbir, daha sonra ilk hasadı yaptı.

Toplanan ve kilogramı 150 liradan satılan 10 kilogram erik, 100'er gramlık paketlere konularak Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlere gönderildi.

"Hem iç hep de dış pazarda ciddi talep var"

Kaymakam Cinbir, hasadın ardından gazetecilere, tadımlık olarak ilk erik hasadını yaptıklarını söyledi.

Hasadın bereketli olmasını dileyen Cinbir, "Şu anda Silifke Göksu Vadisi'nde erikler birkaç gün sonra daha olgunlaşmış olacak ve inşallah ihracata hazır hale gelecek. İlçemiz Göksu Vadisi'nde 5 bin 500 dekar arazide açıkta da erik üretimi yapılıyor. 200 dekar alanda da kapalı seralarda erik üretiliyor. Eriğe hem iç hep de dış pazarda ciddi talep var." dedi.

"8 bin ton erik hasadı bekleniyor"

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun da açık alanda ilk erik hasadının nisan ayında yapılacağını belirtti.

Türkiye genelinde ilk turfanda can eriğinin Silifke'de çıktığını anlatan Doygun, "Bu nedenle de canı erik çeken kadınlar için eşleri uzak yerlerden ilçemize gelerek tadımlık olan bu eriklerden alıp gidiyorlar. İlçede erik üretimi Göksu Vadisi köylerinden yapılıyor. Bu yıl 8 bin ton erik hasadı bekliyoruz." diye konuştu.

Erik üreticisi Fatma Kucur da 3 dönüm serada 4 yıldır üretim yaptığını söyledi.

İlk satış kilogramı 150 lira

İlk hasadı yaptıklarını anlatan Kucur, "İlk satışımızın kilogramını 150 liradan yaptık. İnşallah mahsullerimiz iyi olur ve güzel bir sezon geçiririz." ifadesini kullandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altında ilk hasadı yapılan 10 kilogram erik, 100'er gramlık paketlere konularak başta Ankara ve İstanbul olmak üzere çeşitli illere gönderildi.

Muhabir: Hüseyin Haskan,Mustafa Güngör

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