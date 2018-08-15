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İlk yatırım kararı Katar'dan geldi: 15 milyar dolarlık doğrudan yatırım

Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik savaş devam ederken, Ankara'nın yanında yer aldığını duyuran Katar yönetimi, Türkiye'ye 15 milyar dolarlık doğrudan yatırım yapma kararını açıkladı.

İlk yatırım kararı Katar'dan geldi: 15 milyar dolarlık doğrudan yatırım

Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik savaş devam ederken, Ankara'nın yanında yer aldığını duyuran Katar yönetimi, Türkiye'ye 15 milyar dolarlık doğrudan yatırım yapma kararını açıkladı.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 22:19
İlk yatırım kararı Katar'dan geldi: 15 milyar dolarlık doğrudan yatırım

İlk yatırım kararı Katar'dan geldi: 15 milyar dolarlık doğrudan yatırım

Ankara - Washington arasındaki ekonomik krizde, Türkiye'nin dostları birer ikişer Türkiye'ye geliyor. Katar, Türkiye'nin en zor gününde doğrudan 15 milyar dolarlık yatırım kararı ile piyasaları umut verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Temim bin Hamed El Sani arasındaki görüşme 3,5 saat sürdü. Görüşmede Katar ile dev anlaşma yapıldı. Katar Emiri, Türkiye'ye 15 milyar dolar doğrudan yatırım yapılacağını belirtti Hükümet kaynakları, piyasalara hızlı likidite girişi sağlanacağını aktardı. Tüm gelişmelerin ardından dolar 5,85 seviyelerine kadar geriledi..


Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Temim El-Sani arasında Beştepe'de gerçekleşen kritik zirve sonrası Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirecek. Katar Emiri, "Türkiye'ye doğrudan yatırım yapacağız." dedi.

Görüşme 3.5 saat sürdü. El-Sani arasındaki görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Erdoğan ve El-Sani ilişkileri her alanda daha da geliştirme hususundaki kararlılıklarını teyit etti.

KALIN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da açıklamada bulundu. Kalın, " Katar Türkiye'ye 15 milyar dolarlık doğrudan yatırım yapacak Türk ekonomisinin temelleri sağlamdır ve Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır" diye konuştu.

LİKİDİTE SAĞLANACAK

Hükümet kaynakları, piyasalara hızlı kaynak girişi yapılacağını duyurdu. Katar Emiri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesi sonrası , Katar'ın 15 milyar dolarlık doğrudan yatırım yapacağı belirtilmişti. 

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