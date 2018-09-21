İmar Barışı ile vurgun: Antik kente AVM ruhsatı verdiler



İmar Barışı için halen içinde oturulan on binlerce dairenin statüsünde yasal eksiklik yüzünden ortaya çıkan bürokratik kaos, maliyenin gelir kalemine eklenirken, tatil ve turizm beldelerinde büyük şirketler ile uyanık yatırımcıların vurgun alanına dönüştü.

Bursa Mudanya'da 2 bin 700 yıllık Myrleia Antik Kenti üzerinde AVM için 'İmar Barışı'ndan yararlanıp Mudanya Belediyesi'nden Yapı Kullanma Ruhsatı alan şirket, merkezde temizlik çalışmalarını başlattı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Yasa gereği, ruhsat vermek zorunda kaldık. Kamuoyunun duyarlı olması için eylemler yapacağız. Açlık grevini dahi düşünüyoruz" dedi. Yaşanan son olay, Rize'de Fırtına Vadisi'ne kaçak otel inşa edilmesini ve Karadeniz'de 'imar affı'na sığınarak gerçekleştirilen kaçak yapılaşmayı akıllara getirdi

Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun 3'üncü derece arkeolojik sit alanı ilan ederek imara açtığı Mudanya liman mevkiinde, 2012 yılında AVM inşaatına başlandı. AVM'nin temel kazıları sırasında M.Ö. 7'nci yüzyıla ait antik kentin duvarlarına ve taş heykellere rastlandı. DHA'nın haberine göre, kurul, inşaatın devam etmesine izin verirken, antik kente ait tarihi kalıntıların da cam çerçeve içinde koruma altına alınarak AVM'nin alt katında sergilenmesini kararlaştırdı. Sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu Myrleia Antik Kent Platformu, Bursa 1'inci İdare Mahkemesi'nde, kurul kararının iptali istemiyle dava açtı. Danıştay'ın 2 kez bozarak yerel mahkemeye geri gönderdiği dosyada, yargı süreci devam ediyor.

İMAR BARIŞI'NA KARŞI KAMULAŞTIRMA KARARI

Yargı sürecinde el değiştiren AVM'nin yeni sahibi şirket, otoparkla birlikte 9 bin 312 metrekarelik alana inşa edilen tesisi işletmeye açabilmek için 'imar barışı' başvurusu yaparak yapı kayıt belgesi aldı. Mudanya Belediyesi ise şirketin AVM'yi işletmeye açma girişimine, söz konusu alanla ilgili acele kamulaştırma kararı alarak cevap verdi. İlçedeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şirketin AVM'yi işletmeye açma girişimini protesto etti. Bu gelişmeler yaşanırken, daha önce imar barışı başvurusu yaparak kayıt belgesi alan şirket, bu başvurunun sonunda Yapı Kullanma Ruhsatı karşılığı olan izin belgesini Mudanya Belediyesi´nden aldı. Holding yetkilileri, AVM'nin açılışı için binada temizlik çalışmalarını başlattı.

YASA GEREĞİ, RUHSAT VERMEK ZORUNDA KALDIK'

Şirkete yasa gereği ruhsat vermek zorunda kaldıklarını belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "İmar barışından yararlanarak işletme ruhsatını aldılar. Biz de bu arada kamulaştırma kararı almıştık. Henüz bakanlıktan resmi olur gelmedi. Bu süreç devam edecek. Bizim, kamulaştırma kararımız devam edecek. İçişleri Bakanlığı'ndan gelecek kararı bekleyeceğiz. Buranın; AVM olarak çalışmaması için başka alternatifler varsa, onları değerlendireceğiz. Kamuoyunun bu konuda duyarlı olması için eylemler yapacağız. Açlık grevini dahi düşünüyoruz. Bunları gerçekleştireceğiz" dedi.

RİZE'DE EKOLOJİK VADİYE KAÇAK OTEL İNŞA EDİLDİ

Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nca (WWF) korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen ve yerli-yabancı turistlerin akınına uğrayan Rize'nin Fırtına Vadisi'ndeki dere yatağına otel, pansiyon, restoran ve otopark inşa edilmeye başlandı.

KARADENİZ YAYLALARINDA BETONLAŞMA ARTTI

’İmar Barışı’ ile Doğu Karadeniz Bölgesi’nde kaçak yapılara af getirileceği belirtilen uygulamayı fırsat bilen bazı vatandaşların, yaylalarda betonarme kaçak yapılar inşa etmeye başladığı da basına yansıdı. Jandarma, milli parklar ve belediye ekiplerinin tutanak tuttuğu kaçak yapılar için bölge valilikleri harekete geçti. Valiliklerin yayınladığı bildiride, İmar Barışı uygulamasının 31 Aralık 2017 tarihinden önceki yapıları kapsadığına yer verildi, bu tarihten sonra imar mevzuatına aykırı inşa edilen yapılar için 5 yıla kadar hapis cezası öngören yasal işlem başlatılacağını duyuruldu. Buna rağmen Doğu Karadeniz yaylalarında tüm uyarılara rağmen kaçak inşaatlar sürdü.

KARADENİZ'DE 4 BİN 106 KAÇAK YAPI İÇİN YAKIM KARARI ALINMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rize’deki Ayder Yaylası için "Ayderi kirlettik, rezil ettik" çıkışı ile gündeme gelen Doğu Karadeniz yaylalarındaki kaçak yapılara karşı Trabzon, Rize, Giresun ve Gümüşhane illerinin valilikleri harekete geçti. Yapı yoğunluğu artan ve doğal güzellikleri bozulan yaylaların kurtarılması amacıyla, Trabzon’da 1750, Giresun’da 1700, Rize’de 350, Gümüşhane’de ise 306 olmak üzere toplam 4 bin 106 kaçak yapı için yıkım kararı alındı. Bölgede, ilk yıkımlar Uzungöl Tabiat Parkı’nı da bünyesinde bulunduran Trabzon’un Çaykara ilçesinde gerçekleştirildi.



