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İmar Barışı yıl sonuna kadar uzatıldı

Türkiye'de sert tartışmalara neden olan İmar Barışı uygulaması yeni bir kararname ile 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı.

İmar Barışı yıl sonuna kadar uzatıldı

Türkiye'de sert tartışmalara neden olan İmar Barışı uygulaması yeni bir kararname ile 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 01:31
İmar Barışı yıl sonuna kadar uzatıldı

İmar Barışı yıl sonuna kadar uzatıldı

İmar Barışı üçüncü kez uzatıldı. 30 Haziran'da sona ermesi planlanan İmar Barışı 31 Aralık tarihine kadar yeniden uzatılırken, hedeflenen gelir miktarı henüz açıklanmadı.

10 MİLYON 250 BİN KİŞİ BAŞVURDU

Yapı Kayıt Belgesi için başvurmuş olanlar, bedelin en az yüzde 25'ini 31 Temmuz'a kadar, kalan kısmını ise 31 Aralık tarihine kadar taksitle yatırılabilecek.


Toplamda 10 milyon 250 bin vatandaşın başvurduğu ve bir yıldan fazla süren imar barışı düzenlemesi süresince İstanbul'da konut fiyatları en çok yüzde 12,77 ile Beyoğlu'nda arttı. Beyoğlu'nu bu alanda yüzde 7,75 ile Zeytinburnu, yüzde 7,43 ile Adalar, yüzde 5,98 ile Sarıyer, yüzde 5,81 ile Çatalca, yüzde 5,29 ile Başakşehir, yüzde 5,50 ile Eyüp izledi.


İmar barışı başladığından beri aradan geçen bir yıllık sürede konut fiyatları en çok yüzde 12,77 ile Beyoğlu'nda artarken, onu bu alanda yüzde 7,75 ile Zeytinburnu takip etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, vatandaşın devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedeflenen "imar barışı" düzenlemesi sona erdi.

Vatandaşların e-devlet üzerinden 8 Haziran 2018 ila 15 Haziran tarihleri arasında başvurularını yaptığı düzenleme kapsamında, başvuru süresi bir yıl bir hafta sürdü. İmar barışına 10 milyon 250 bin vatandaş başvurdu. Coldwell Banker, birden fazla gayrimenkul veri platformu ile gerçekleştirdiği araştırma sonrası, "İmar Barışı Döneminde İstanbul'da Konut Fiyatı En Çok Artan İlçeler" başlıklı rapor hazırladı.

Rapora göre, imar barışının başladığı günden bu yana geçen bir yılı aşkın sürede İstanbul'da ilçeler bazında konut fiyatları ortalama yüzde 7,45 gerilerken, en fazla yükseliş yüzde 12,77 ile Beyoğlu'nda görüldü. Beyoğlu'nu bu alanda yüzde 7,75 ile Zeytinburnu, yüzde 7,43 ile Adalar, yüzde 5,98 ile Sarıyer, yüzde 5,81 ile Çatalca, yüzde 5,29 ile Başakşehir, yüzde 5,50 ile Eyüp izledi.

Bahçelievler'de artış oranı yüzde 4,66 olurken, söz konusu sürede ortalama artış oranı Esenler'de yüzde 3, Bağcılar'da yüzde 2,81, Arnavutköy'de yüzde 1,09, Üsküdar'da yüzde 0,44, Büyükçekmece'de yüzde 0,28 Fatih'te yüzde 0,26 olarak gerçekleşti. 

Fiyatlar en çok Beykoz ve Ataşehir'de düştü 

Rapora göre, söz konusu sürede ortalama konut fiyatlarının en yüksek düştüğü ilçe yüzde 26,89 ile Beykoz, yüzde 16,69 ile Ataşehir, yüzde 13,93 ile Pendik oldu.

Bu alanda Pendik'i yüzde 9,69 ile Avcılar, yüzde 8,49 ile Sultangazi, yüzde 8,26 ile Beşiktaş, yüzde 6,02 ile Şişli, yüzde 4,78 ile Sancaktepe, yüzde 4,32 ile Beylikdüzü, yüzde 4,18 ile Sultanbeyli, yüzde 3,95 ile Maltepe, yüzde 3,82 ile Kadıköy, yüzde 3,06 ile Güngören izledi.

Düşüş oranı Bayrampaşa'da yüzde 0,54, Tuzla'da yüzde 0,78, Silivri'de yüzde 1,15, Ümraniye'de yüzde 1,18, Küçükçekmece'de yüzde 1,31, Esenyurt'ta yüzde 1,60, Kağıthane'de yüzde 1,74, Çekmeköy'de yüzde 2,65, Şile'de yüzde 2,71, Gaziosmanpaşa'da yüzde 2,74, Kartal'da yüzde 2,88, Bakırköy'de yüzde 2,99 olarak gerçekleşti. 

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Anahtar Kelimeler:
İmar Barışı
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