﻿
Ekonomi:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2017 Çarşamba 14:38

İndirimler peş peşe geliyor

  Dün benzine yapılan 14 kuruşluk indirimden sonra bugünde motorine indirim geliyor.

İndirimler peş peşe geliyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İndirimler peş peşe geliyor
    Dün benzine yapılan 14 kuruşluk indirimden sonra bugünde motorine indirim geliyor.Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası(PÜİS), 27 Nisan 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorin grubunda 12-14 kuruş civarında indirim beklendiğini açıkladı.  
    PÜİS'in Facebook hesabından yapılan açıklada, "Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 27 Nisan 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorin grubunda 12-14 kuruş civarında indirim beklenmektedir. Benzin grubunda ise 26 Nisan 2017 tarihinde fiyat değişikliği beklenmemektedir" denildi.
   Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.  
   Buna göre  İstanbul'da 4,61 olan motorin fiyatı gece yarısından itibaren yapılacak indirimle 4 lira 48 kuruşa, Ankara'da 4 lira 66 kuruştan 4 lira 53 kuruşa, İzmir'de de 4 lira 64 kuruştan 4 lira 50 kuruş bandına inmesi bekleniyor.  
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Motorin Indirim
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Benzine büyük indirim yolda Benzine büyük indirim yolda
İBB Sabancı’nın otel iznini geri aldı İBB Sabancı’nın otel iznini geri aldı
Borajet'te 400 kişi işten çıkarıldı: Uçuşlarını durdurdu Borajet'te 400 kişi işten çıkarıldı: Uçuşlarını...
Borsa tarihi rekor kırdı Borsa tarihi rekor kırdı
8 Bin hostes alacak 8 Bin hostes alacak
Penguen dergisi kapanıyor Penguen dergisi kapanıyor
Yukarı Çık

Benzine büyük indirim yolda
Sürücüler dikkat.Benzine 15 kuruş indirim geliyor.

Haberi Oku