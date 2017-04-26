İndirimler peş peşe geliyor

Dün benzine yapılan 14 kuruşluk indirimden sonra bugünde motorine indirim geliyor.Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası(PÜİS), 27 Nisan 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorin grubunda 12-14 kuruş civarında indirim beklendiğini açıkladı.PÜİS'in Facebook hesabından yapılan açıklada, "Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 27 Nisan 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorin grubunda 12-14 kuruş civarında indirim beklenmektedir. Benzin grubunda ise 26 Nisan 2017 tarihinde fiyat değişikliği beklenmemektedir" denildi.Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.Buna göre İstanbul'da 4,61 olan motorin fiyatı gece yarısından itibaren yapılacak indirimle 4 lira 48 kuruşa, Ankara'da 4 lira 66 kuruştan 4 lira 53 kuruşa, İzmir'de de 4 lira 64 kuruştan 4 lira 50 kuruş bandına inmesi bekleniyor.