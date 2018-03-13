Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Ronaldo'dan Suriyeli çocuklara destek
Ronaldo'dan Suriyeli çocuklara destek
Celalettin Deniztoker İBBSK Başkanı Oldu
Celalettin Deniztoker İBBSK Başkanı Oldu
Süper Lig'de 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Süper Lig'de 6 kulüp PFDK'ya...
'Güzel futbol oynayıp sonuç almaya çalışacağız'
'Güzel futbol oynayıp sonuç almaya...
Yunanistan futbolunda kaos bitmiyor
Yunanistan futbolunda kaos bitmiyor

'İngiliz ekonomisi bir dönüm noktasında'

İngiltere Maliye Bakanı Hammond, İngiliz ekonomisinin bir dönüm noktasında olduğunu, tünelin sonunda ışığın göründüğünü söyledi.

'İngiliz ekonomisi bir dönüm noktasında'

İngiltere Maliye Bakanı Hammond, İngiliz ekonomisinin bir dönüm noktasında olduğunu, tünelin sonunda ışığın göründüğünü söyledi.

13 Mart 2018 Salı 23:15
'İngiliz ekonomisi bir dönüm noktasında'

LONDRA (AA) - İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, İngiliz parlamentosunda yaptığı konuşmada, finansal krizden bu yana uygulanmaya devam edilen kemer sıkma programından hemen vazgeçilmeyeceğini, ilerleyen dönemde kamu harcamalarının bir miktar artırılabileceğini belirtti.

İngiltere'nin zor bir dönemden çıktığına işaret eden Hammond, "On yıl öncesindeki finansal krizden bu yana ülkenin toparlanmasında bir dönüm noktasındayız. Tünelin sonunda ışık var." şeklinde konuştu.

Maliye Bakanı Hammond, Bütçe Sorumluluk Ofisi (OBR) tarafından hazırlanan tahminlere göre, İngiltere’nin bu yılki ekonomik büyümesinin yüzde 1,4’ten 1,5’e revize edildiğini, 2019 ve 2020'deki büyüme beklentisinin ise yüzde 1,3 seviyesinde teyit edildiğini belirtti.

Hammond, İngiliz ekonomisinin 2021'de yüzde 1,4, 2022'de ise yüzde 1,5 seviyesinde büyümesinin beklendiğini söyledi.

OBR tahminlerine göre hali hazırda yüzde 3,0'ın üzerinde seyreden enflasyonun gelecek 12 aylık dönemde düşüşe geçmesinin beklendiğinin altını çizen Hammond, bu yılın ilk çeyreğinden itibaren reel gelir artışının ise yeniden hız kazanmasının beklendiğini kaydetti.

Kamu borçlanmasının da gelecek dönemde azalmasının beklendiğinin ifade eden Hammond, "OBR bugün teyit etti. Her yıl toplam borç ve yıllık borçlanmamıza ilişkin aşağı yönlü revizyonlar yapılıyor. Borçlanmanın bu yıl, daha önceki tahmine kıyasla (kasım) 4,7 milyar sterlin azalarak 45,2 milyar sterlin seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor." ifadesini kullandı.

Hammond 2017-2018 döneminde İngiltere’nin gayrisafi yurt içi hasılasına (GSYH) oranla toplam yıllık borçlanmasının yüzde 2,2 olmasının, bunun 2018-2019 döneminde yüzde 1,8’e, 2019-2020 döneminde ise yüzde 1,6’ya gerilemesinin beklendiğini kaydetti.

Hammond, döneminde İngiltere’nin gayrisafi yurt içi hasılasına oranla toplam yıllık borçlanmasının 2019-2020 döneminde yüzde 1,3’e, 2022-2023 döneminde ise yüzde 0,9’a gerilemesinin hedeflendiğini söyledi.

Muhabir: Gökhan Kurtaran

Anahtar Kelimeler:
Dünya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
IMF Başkanı Lagarde'den kripto paralara denetim açıklaması
IMF Başkanı Lagarde'den kripto paralara denetim açıklaması
Akkuyu NGS'nin ilk Türk mühendisleri mezun oldu
Akkuyu NGS'nin ilk Türk mühendisleri mezun oldu
Trump'tan Başekonomi Danışmanlığı için ilginç isim
Trump'tan Başekonomi Danışmanlığı için ilginç isim
Şirket kuruluşuna kolaylık
Şirket kuruluşuna kolaylık
Avek Otomotiv'de otomobil tutkunlarına özel sergi
Avek Otomotiv'de otomobil tutkunlarına özel sergi
MOBİSAD’ın yeni başkanı Mustafa Kemal Turnacı oldu
MOBİSAD’ın yeni başkanı Mustafa Kemal Turnacı oldu
AB 'stres çarkını' tehlikeli ürünler listesine aldı
AB 'stres çarkını' tehlikeli ürünler listesine aldı
Türksat ile Inmarsat arasında iş birliği
Türksat ile Inmarsat arasında iş birliği

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim