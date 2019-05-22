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İngilizce Türkçe Kurumsal Tercüme İçin RDS Tercüme'ye Güvenin

Kurumsal tercümede sektörler için tüm dünyada kabul gören terimler hafife alınmayacak kadar önemlidir. RDS Tercüme yılların birikimi ile uluslararası tecrübeye sahip kadrosuyla Türkiye'de önemli bir misyonu yerine getiriyor.

İngilizce Türkçe Kurumsal Tercüme İçin RDS Tercüme'ye Güvenin

Kurumsal tercümede sektörler için tüm dünyada kabul gören terimler hafife alınmayacak kadar önemlidir. RDS Tercüme yılların birikimi ile uluslararası tecrübeye sahip kadrosuyla Türkiye'de önemli bir misyonu yerine getiriyor.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 15:54
İngilizce Türkçe Kurumsal Tercüme İçin RDS Tercüme'ye Güvenin

İngilizce Türkçe Kurumsal Tercüme İçin RDS Tercüme'ye Güvenin


Tercüme hizmetleri hiçbir zaman bu alanda deneyimli ya da profesyonel olmayan kimselere emanet edilmemelidir. Ne de olsa pek çok zaman kişilerin ve kurumların prestijini etkileyecek bir husus olarak görülen tercümenin pek çok inceliği vardır. Bunlar da yeteri kadar deneyim ve bilgi sahibi olunmadan elde edilemeyecek unsurlardır. Ancak yüksek niteliklere sahip bir tercüme hizmeti de her zaman için yüksek fiyatlar üzerinden satın alınmak zorunda değildir. Pek tabii makul fiyatlı bir tercüme hizmeti bulmak da mümkün olabilecektir.

Kalite Lüks Değildir

Kalitenin lüks olmadığını her fırsatta ifade eden RDS Tercüme müşterilerine en büyük desteği sunacaktır. Hem makul fiyatlı hem de yüksek nitelikte bir tercüme hizmeti için en doğru tercih olarak da ifade edilen RDS Tercüme, müşterilerinin beklentilerini eksiksiz karşılamak adına da hiçbir detayı ihmal etmeyecektir. Bireysel müşterilerinde olduğu gibi kurumsal tercüme hizmetlerinde de en yüksek niteliklere sahip hizmet yine RDS Tercüme tarafından sunulacaktır.

2012 yılında tercüme sektöründe faaliyet göstermeye başlayan ve her biri alanında uzman tercümanlar ile birlikte çok sayıda farklı dilde çeviri hizmeti sunan firmamız, kurulduğu günden bu yana kaliteli hizmet anlayışından taviz vermeden varlığını sürdürmeye devam etmektedir.

Pek Çok Hizmet Bir Arada

Kurumsal tercüme bağlamında RDS Tercüme çeviri pek çok hizmeti bir arada sunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de simultane tercümanlıktır. Bu alanda engin deneyime sahip ve her iki dile birden ana dili gibi hakim olan personelleri ile beklentileri her daim aşan RDS Tercüme, en doğru ve en net tercüme hizmetini sağlayacaktır. Aynı zamanda ardıl tercüme hizmeti talep edenlerin de bu isteği karşılanacaktır. Elbette alt yazı ve dublaj gibi alanlarda da RDS Tercüme kurumsal müşterilerine hizmet sunmaktan memnuniyet duyacaktır. Son olarak metin tercümeleri, yerelleştirme ve tıp, hukuk, teknik dallar gibi ileri derecede uzmanlık gerektiren alanlarda da kurumsal tercüme hizmetleri sunulmaktadır.

Referanslarla İspatlanmış Kalite

RDS Tercüme'den kurumsal tercümanlık hizmeti almak isteyenler elbette birtakım tereddütler içerisinde yer alabilir. Ne de olsa tercüme hizmeti hiçbir zaman alanında uzman olmayanlara ya da deneyimi bulunmayanlara emanet edilmemelidir. Ancak RDS Tercüme de bu alanda sayısız referansa sahiptir. Üstelik bu referansların pek çoğu dünya çapında ün kazanmış firmalardan meydana gelir. Boeing, Renault ve Dell gibi ünlü firmalar ise bunlardan sadece birkaç tanesidir. Elbette müşterilerin bu referansları inceleme hakkı vardır ve sonrasında gönül rahatlığı ile kurumsal tercüme hizmetinde RDS Tercüme'den destek alabileceklerdir. Üstelik bu hizmetler pek çok dilde verilmektedir. Örnek olarak Rusça tercüman arayanlar bu taleplerini RDS Tercüme sayesinde kolaylıkla karşılayabilecektir.

Hizmetlerinde her zaman müşteri memnuiyetini ilk öncelik olarak gören firmamız, sektörde bir lider konumuna gelebilmek için tüm gücüyle çalışmalarını devam ettiriyor. Yanlış yapılan tercümelerin büyük sorunlar yaratacağının bilincinde olan profesyonel ekibimiz, işlerini teslim etmeden evvel gerekli tüm kontrolleri sağlamakta ve olası hataları en aza indirmektedir.

Hukuki Tercümede de Aranan Kalite

En sık talep edilen kurumsal tercüme hizmetlerinden bir tanesi de hukuki tercüme hizmetleridir. Ne de olsa en ufak bir sözleşmede dahi hukuk söz konusu olacaktır. Ancak hukuki konularda yapılacak en ufak bir hata dahi telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilecektir. Bu nedenle alanında uzman ve hata yapma riski olmayan bir firmadan bu hizmetin alınmasında yarar vardır. RDS Tercüme de hukuki tercüme alanında her daim deneyimini ve bilgisini konuşturacaktır.

Kaynak : RDSTercume.com

Anahtar Kelimeler:
Rusça TercümanTercüme çeviriHukuki çeviri
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