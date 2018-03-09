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İngiltere ABD’nin vergi artışından muafiyet talep edecek

İngiltere Ticaret Bakanı Fox, “Birleşik Krallık'ın bu belirli koşullar içerisinde nasıl azami şekilde muaf tutulmasını sağlayabileceğimize bakacağız." dedi.

İngiltere ABD’nin vergi artışından muafiyet talep edecek

İngiltere Ticaret Bakanı Fox, “Birleşik Krallık'ın bu belirli koşullar içerisinde nasıl azami şekilde muaf tutulmasını sağlayabileceğimize bakacağız." dedi.

09 Mart 2018 Cuma 22:30
İngiltere ABD’nin vergi artışından muafiyet talep edecek

LONDRA (AA) - İngiltere Ticaret Bakanı Liam Fox, ülkelerinin ABD’nin çelik ve alüminyum ithalatına getireceği vergi artışından muaf tutulmasını talep edeceğini açıkladı.

Trump, ithal çelik ve alüminyuma ek vergi kararını imzaladı

İngiliz yayın kurumu BBC, İngiltere Ticaret Bakanı Fox’un önümüzdeki hafta ABD’ye resmi bir ziyarette bulunarak ABD’nin çelik ve alüminyum ithalatına getireceği vergi artışından İngiltere’nin muaf tutulmasının talep edeceğini bildirdi.

BBC, Bakan Fox’un, “Birleşik Krallık'ın bu belirli koşullar içerisinde nasıl azami şekilde muaf tutulmasını sağlayabileceğimize bakacağız. ABD’de çelik üretimine ilişkin endişeleri anlıyoruz. Fakat biz konunun çok yanlı olarak ele alınmasının farklı yolları olduğuna inanıyoruz.” şeklindeki ifadelerine yer verdi.

Çelik sektörünü temsil eden çatı kuruluş UK Steel Direktörü Gareth Stace ise, “İngiliz çelik üreticileri için yüzde 25 vergi uygulaması, İngiltere’deki çelik üreticilerine ağır darbe vuracak. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin tam olarak kendi iç pazarından neyi ne kadar sağlayabileceğini doğru olarak hesapladığını sanmıyorum. Bu yüzden, bu adım ABD’nin çelik sektörünün imalat maliyetlerini yaklaşık yüzde 25 artıracağı için aslında kendi ayağına kurşun sıkmak anlamına geliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Gökhan Kurtaran

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