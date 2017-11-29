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'İngiltere AB'ye 50 milyar avro teklif etti' iddiası

İngiltere’nin AB'ye birlikten ayrılış sürecine ilişkin olarak yaklaşık 50 milyar avro tazminat ödemeyi teklif ettiği iddia edildi.

'İngiltere AB'ye 50 milyar avro teklif etti' iddiası

İngiltere’nin AB'ye birlikten ayrılış sürecine ilişkin olarak yaklaşık 50 milyar avro tazminat ödemeyi teklif ettiği iddia edildi.

29 Kasım 2017 Çarşamba 14:05
'İngiltere AB'ye 50 milyar avro teklif etti' iddiası

LONDRA (AA) - İngiltere’nin Avrupa Birliği’ne (AB) birlikten ayrılış sürecine ilişkin olarak yaklaşık 50 milyar avro tazminat ödemeyi teklif ettiği öne sürüldü.

İngiliz yayın kurumu BBC, İngiliz hükümetinin geçen hafta yapılan kabine toplantısında AB’ye birlikte çıkarken yaklaşık 50 milyar avro ödenmesi konusunda uzlaştığını, teklifin Brüksel’e iletildiğini öne sürdü.

Henüz taraflar arasında ödenmesi gereken tazminat konusunda nihai bir bir anlaşma olmadığı, fakat İngiliz hükümetinin teklifinin şimdilik Brüksel’de memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

İngiliz basınında eylül ayında İngiltere Başbakanı Theresa May’in AB’den ayrılırken yaklaşık 20 milyar avro tazminat ödemeye hazırlandığı öne sürülmüştü.

İngiltere ve AB arasında devam eden müzakere sürecinde, İngiltere bir an önce serbest ticaret anlaşması görüşmelerine başlanmasını isterken, Brüksel öncelikli olarak tazminat ödemesi konusunda uzlaşılmasını talep ediyor.

İngiltere’nin Maliye Bakanı Philip Hammond geçen hafta açıklanan bütçe düzenlemeleri kapsamında gelecek iki yıl boyunca AB'den çıkış hazırlıklarında kullanılmak üzere ek 3 milyar sterlin kaynak ayırıldığını belirtmişti.

Muhabir: Gökhan Kurtaran

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ABAvroBrexitDünyaİNGİLTERESterlinTazminat
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