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İnşaat sektörünün can suyu yerli ürün

Ülkealan Yapı Endüstrisi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Ülkealan, inşaat sektörüne dair değerlendirmelerde bulundu. Ülkealan, yeni yükselecek olan projelerde yerli ve milli vurgusu üzerinde durdu.

İnşaat sektörünün can suyu yerli ürün

Ülkealan Yapı Endüstrisi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Ülkealan, inşaat sektörüne dair değerlendirmelerde bulundu. Ülkealan, yeni yükselecek olan projelerde yerli ve milli vurgusu üzerinde durdu.

05 Eylül 2018 Çarşamba 08:46
İnşaat sektörünün can suyu yerli ürün


İnşaat sektörünün can suyu yerli ürün

Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü olan inşaat sektörünün gelişimine devam etmesinin yerli ve milli üretim destekli bir politika olduğunu kaydeden Ülkealan Yapı Endüstrisi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Ülkealan şunları söyledi: "Ülkemizin güçlenmesi ve çarkların dönebilmesi için yerli ve milli üretimin hız kazanması gerekiyor. Bu noktada da devletimizin atacağı her adımın destekçisi olacağız. İnşaat sektörüne yatırımlarını sürdüren biz yatırımcılara da büyük görevler düşüyor. Dış cephede kullanılan inşaat malzemelerinden dekorasyon ve iç mimaride kullanılan ürünlere ve malzemelere kadar yerli ürünlerden yana tercihimizi kullanmamız gerekiyor. Bu durum sayesinde üretim çarklarımıza destek olurken yerli ve milli algısını da güçlendirme yolunda büyük adımlar atmış oluruz."

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Ülkealan
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