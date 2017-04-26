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Ekonomi:
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26 Nisan 2017 Çarşamba 16:07

İnternet Üzerinden Hızlı, Kolay ve Güvenli Sebze - Meyve sitesi

İlk insanın dünyada yaşamaya başlamasıyla birlikte gıda üretimi ve tüketimi de başlamış oldu.

İnternet Üzerinden Hızlı, Kolay ve Güvenli Sebze - Meyve sitesi
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İlk insanın dünyada yaşamaya başlamasıyla birlikte gıda üretimi ve tüketimi de başlamış oldu. Binlerce yıldır insanlar organik sebze ve meyve üretimi ve tüketimi için çalışmaktadırlar. Günümüzde teknolojinin ve teknolojiyle bağlı olarak tarım sektörlerinin gelişmesi tarımda da etkisini göstermiştir. Tarımdaki etkisi, GDO’lu besinlerin, hormonlu gıdaların ortaya çıkmasına ve sağlık açısından faydalı gıdaların azalmasına zemin hazırlamıştır. Günümüzde Organik sebze ve meyve tüketimi, en çok rağbet gören fakat temin edilmesinde problem yaşanan durumlardandır.

Teknoloji ve teknolojiye bağlı sektörlerin gelişmesi, kimyasal ilaç kullanımının artmasında önemli etkendir. Artan kimyasal ilaç kullanımı, sebze ve meyvelerde zehirli kimyasalların birikmesine ve canlı vücudunda zehirlenmelere yol açabilmektedir. Daha önceki yıllarda ne yazık ki pek önemsenmeyen gıdalar, günümüz şartlarında denetimlere tabii tutularak hak ettiği önemi kazanmıştır. Artık günümüzde organik tarımın önemi artmış, tüketiciler bilinçlenmiş ve organik sebze ve meyve tüketim talebi daha fazla artış göstermiştir. Bunun yanında yine teknolojinin gelişmesi ve ülke şartlarının iyileşmesi ile online alışveriş oranında artışlar yaşanmaktadır.

Online alışveriş sisteminde kişiler evlerinden çıkmadan, vakitlerini kaybetmeden ve kolay ödeme yolu ile ihtiyaçlarını gidermektedir. Online alışveriş de giyimden sağlığa, mutfak ihtiyaçlarından temizliğe her şey temin edilebilmektedir. Organik sebze ve meyve üreticileri de artık internet üzerinden online bir şekilde sebze - meyve satışları gerçekleştirmektedir. İnternet üzerinde organik sebze ve meyve satışları ile hizmet veren sebzemeyveal.net, tüketicilerin organik gıda taleplerine karşılık vermekte, Türkiye’nin her bölgesine hizmet sağlamaktadır. Gelişen ve değişen dünya düzeninde yenilikçi yapısıyla yerini alan ve tüketicilere en kaliteli hizmeti sunmayı amaçlayan sebzemeyveal.net organik domates, biber, bal, armut, elma, muz ve organik olarak yetiştirilen diğer ürünlerle, sektörde hizmet sağlamaktadır.

Sebze ve meyvelerin yanı sıra kuru gıda, turşu, salça, pekmez, bal ve içecekler kategorisinde de hizmet sağlamaktadır. Müşteri memnuniyeti odaklı çalışma sistemini benimseyen, tamamen organik üretim sebze ve meyve satışlarıyla hizmet veren sebzemeyveal.net, uygun fiyatlarla organik ürün hizmeti sağlıyor.
 
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