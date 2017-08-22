Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
108594
ALTIN
144.658
DOLAR
3.4937
STERLİN
4.4852
EURO
4.1109
UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
Rıza Kayaalp Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde
Rıza Kayaalp Dünya Güreş Şampiyonası'nda...
Engelli yüzücünün hedefi Manş Denizi'ni geçmek
Engelli yüzücünün hedefi Manş Denizi'ni...
En fazla yerli golcü katkısı Trabzonspor'da
En fazla yerli golcü katkısı...
Türk eskrimine çağ atlatan 5 yıl
Türk eskrimine çağ atlatan 5...

İnternetten araç kiralarken dolandırılmayın

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, mübarek Kurban Bayramı öncesi dolandırıcıların internette kurduğu araç kiralama tuzağına karşı vatandaşları uyardı.

İnternetten araç kiralarken dolandırılmayın

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, mübarek Kurban Bayramı öncesi dolandırıcıların internette kurduğu araç kiralama tuzağına karşı vatandaşları uyardı.

22 Ağustos 2017 Salı 11:00
İnternetten araç kiralarken dolandırılmayın

İnternetten araç kiralarken dolandırılmayın

Kurban bayramı tatilinin 10 güne çıkarılması ve uçak biletlerindeki artış nedeniyle son günlerde araç kiralamada yoğun artış yaşandığına dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “10 günlük uzun süreli kurban bayramı tatili dolandırıcıların iştahını kabartıyor” dedi. 

Kurban bayramı tatilinin 10 güne çıkarılmasından dolayı otobüs biletlerinin neredeyse bittiğini ve ek seferler konulduğunu, havayolunda ise fiyatların kabarık olduğuna işaret eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “10 günlük uzun bayram tatili sebebiyle dolandırıcılar yeni fırsat kapıları bulmaya başladı. İnternet üzerinden araç kiraya verenden tutun da, otobüs, uçak bileti ve kurban satana kadar ne ararsanız var.  Özellikle Kurban döneminde  dolandırıcılar vatandaşları tuzaklarına çekmeye çalışıyorlar. Son dönemde de internet üzerinden satış yapan dolandırıcılar konusunda vatandaşlarımız dikkatli olmalı” diye konuştu. 

-“ARAÇLARINIZ KİRAYA VERİRKEN DİKKATLİ OLUN”

Bayram tatilinin 10 güne çıkarılması sebebiyle otobüs ve uçakta yer bulamayan vatandaşların internet üzerinden araç kiralama yoluna gittiklerini anlatan Palandöken, “Hem aracını kiraya veren, hem de araç kiralayan her iki tarafın da oldukça dikkatli olması gereken bir dönemdeyiz. Özellikle bayram dönemlerinde kontrol ve denetim çok zor. Son dönemde internet üzerinden olmayan araçlar kiraya veriliyor. Önce değişik ve lüks araç resimleri internete konuluyor. Sonra araç internet üzerinden kiraya veriliyor. Son olarak ise paralar hesaba yatırıldıktan sonra kiraya veren kişiye bir daha ulaşmak mümkün olmuyor. Diğer önemli bir konu ise bu dönemde araçlarını yüksek bedelle kiraya verdiğini sanan birçok araç sahibi araçlarını kiraya verdiği kişilere çok dikkat etmeli. Çünkü bu kişiler sahte kimlik ve belgelerle araçları kiralayıp daha sonra sırra kadem basıyorlar. Ya araçlar parçalanıyor, ya da değişik kişilere satılıyor” şeklinde konuştu.
 

Kiralık ev arayan üniversite öğrencilerine iyi haber
Kiralık ev arayan üniversite öğrencilerine iyi haber
Kiralık otomobil fiyatları 2017, İstanbul günlük araç kiralama 
Kiralık otomobil fiyatları 2017, İstanbul günlük araç kiralama 
İstanbul’da kiralar düştü
İstanbul’da kiralar düştü
Boğaz’da Kiralık Yat Hizmetleri
Boğaz’da Kiralık Yat Hizmetleri
Günlük saatlik kiralık evlere vergi cezası geldi
Günlük saatlik kiralık evlere vergi cezası geldi
Anahtar Kelimeler:
Bendevi PalandökenTESKKurban Bayramı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Borsa günü yatay tamamladı
Borsa günü yatay tamamladı
Halkbank’a Makedonya’da ödül
Halkbank’a Makedonya’da ödül
Takasbank Genel Müdürü Kayacık
Takasbank Genel Müdürü Kayacık "AA Finans Masası"na konuk olacak
TÜSİAD'dan Tekfen Holding'e başsağlığı mesajı
TÜSİAD'dan Tekfen Holding'e başsağlığı mesajı
Yapı ruhsatı verilen bina sayısında artış
Yapı ruhsatı verilen bina sayısında artış
Bayram kredisi kampanyaları başladı
Bayram kredisi kampanyaları başladı
Bodrum zincir otellerin ilgi odağı oldu
Bodrum zincir otellerin ilgi odağı oldu
Bayram tatilcileri için 42 bin uçuş gerçekleştirilecek
Bayram tatilcileri için 42 bin uçuş gerçekleştirilecek

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim