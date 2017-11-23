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İnternetten kadın botu aldı, erkek terliği yolladılar

Bursa'da bir kadın, internetten satın aldığı botlar yerine erkek terliği gönderen dolandırıcılardan şikayetçi oldu.

İnternetten kadın botu aldı, erkek terliği yolladılar

Bursa'da bir kadın, internetten satın aldığı botlar yerine erkek terliği gönderen dolandırıcılardan şikayetçi oldu.

23 Kasım 2017 Perşembe 12:27
İnternetten kadın botu aldı, erkek terliği yolladılar

İnternetten kadın botu aldı, erkek terliği yolladılar


İnternet üzerinden satış yapan dolandırıcıların kurbanlarına yolladığı ürünler akıllara durgunluk verecek cinsten


Bursa’da çeşitli eşyaların satıldığı bir internet sitesine kışlık bot siparişi veren Seda İslim (43), kargodan aldığı paketten bot yerine erkek terliği çıkınca şaşkına döndü. Beğendiği kışlık bot için 2 sipariş verdiğini belirten Seda İslim, “Ödediğim paraya mı yanayım, yoksa aldatıldığıma mı bilmiyorum” diye dert yakınarak soluğu adliyede aldı. Seda İslim, İzmir'deki firma hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyusunda bulundu.


Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesinde oturan 2 çocuk annesi Seda İslim, internet üzerinden satış yapılan bir sitede gördüğü kışlık kadın botunu beğenerek 2 sipariş beğendi. WhatsApp üzerinden yazıştığı firmaya 100 TL ücret karşılığında 2 çift bot siparişi veren Seda İslim, gönderilen paketi almak için kargo firmasına gitti. Botların bedeli olarak 100, kargo bedeli olarak da 11 lira ödeyen Seda İslim, açtığı paketten 2 çift kadın botu yerine 2 çift erkek terliği çıkınca şaşkına döndü.

Seda İslim, piyasada çifti 5 liraya satılan erkek terliklerinin bulunduğu kutuyu alarak Bursa Adliye Sarayı’na geldi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan ve ifade veren Seda İslim, şunları söyledi:


"İnternet üzerinden satış yapılan bir firmadan bot beğendim. Bilgileri okuyarak, firma ile iletişim kurdum. Yazışmalarımız üzerine 2 bot siparişi verdim. Kargoya gelen paketi 111 lira ödeyerek aldım. Açtığımda kutu içinden erkek terliği çıktı. Daha önce de internet üzerinden alışveriş yapmıştım ama böyle bir şeyi ilk defa yaşadım. İzmir Bornova’da bulunan firmanın faturasında sahibi olarak O.T. yazıyor. WhatsApp üzerinden firma ile görüşmek isteyince beni engellediler. İnsanların gururlarıyla oynamaya hakları yok. İnsanı aptal yerine koyuyorlar. Benim başıma gelen belki de birçok insanın başına da geliyordur. Bu gibi olaylar sona erdirilmelidir. Bu nedenle şikayetçiyim ve cezalandırılmalarını istiyorum.”

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