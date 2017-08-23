Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
108968
ALTIN
145.071
DOLAR
3.4991
STERLİN
4.4825
EURO
4.1260
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı
Fatih Tekke: En etkin transfer Burak Yılmaz
Fatih Tekke: En etkin transfer...
Millilerin rakibi Ukrayna
Millilerin rakibi Ukrayna
Devler Ligi'nde gruplar belli oluyor
Devler Ligi'nde gruplar belli oluyor
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas

İnternetten kartlı ödeme bir yılda 84,7 milyar lira oldu

Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre Ağustos 2016 - Temmuz 2017 dönemi kapsayan son bir yılda internetten kartlı ödeme tutarı 84,7 milyar lira oldu.

İnternetten kartlı ödeme bir yılda 84,7 milyar lira oldu

Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre Ağustos 2016 - Temmuz 2017 dönemi kapsayan son bir yılda internetten kartlı ödeme tutarı 84,7 milyar lira oldu.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 12:59
İnternetten kartlı ödeme bir yılda 84,7 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre son bir yılda internetten yapılan toplam kartlı ödeme tutarı 85 milyar TL'ye ulaştı.

BKM, temmuz ayı kartlı ödeme verilerini açıkladı. BKM'nin verilerine göre internetten ödeme alışkanlıklarının her geçen gün artması kartlı ödeme istatistiklerine de yansırken, Ağustos 2016 - Temmuz 2017 dönemi kapsayan son bir yılda internetten kartlı ödeme tutarı 84,7 milyar lira oldu.

Yıllık yüzde 44 olan büyüme hızının bu seviyede devam etmesi halinde 2017 yılı sonunda internetten kartlı ödeme tutarının yaklaşık 98,4 milyar liraya ulaşacağı tahmin ediliyor.

Üç sektörde kartlı ödemeler ikiye katlandı

Mobilya, market ve giyim sektörlerinde internetten kartlı ödemeler ikiye katlandı. Temmuz ayı içerisinde yapılan internetten kartlı ödemelerin sektörel dağılımı incelendiğinde ise 144 milyon TL ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 149 artışla mobilya ve dekorasyon internetten en fazla kartlı ödeme artışı görülen sektör olarak kayıtlara geçti.

İnternetten en fazla kartlı ödeme artışı görülen diğer sektörler, 363 milyon TL ve yüzde 119 artışla market ve AVM, 350 milyon TL ve yüzde 102 artışla giyim ve aksesuar, 106 milyon TL ve yüzde 91 artışla sağlık ürünleri/kozmetik sektörü olarak sıralandı.

Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinde kredi kartları tercih edildi

BKM verilerine göre Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksitinin ödendiği temmuz ayında, bu ödemeleri kapsayan "Kamu-Vergi Ödemeleri" sektöründe kredi kartlarıyla 3 milyar TL'lik ödeme yapıldı. Bu değer 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 47 büyümeye denk gelirken, toplam kredi kartı ödemeleri içindeki vergi ödemeleri payı yüzde 4,7'den yüzde 5,5'e yükseldi.

Muhabir: Murat Birinci

Anahtar Kelimeler:
BKMEkonomiInternetten Kartlı ödeme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Burgan Bank'a 205 milyon dolarlık sendikasyon kredisi 
Burgan Bank'a 205 milyon dolarlık sendikasyon kredisi 
PTT, idari tatil günlerinde de hizmet verecek
PTT, idari tatil günlerinde de hizmet verecek
Türkiye'deki yumurtalarda
Türkiye'deki yumurtalarda "fipronil" çıkmadı
Tüketici güven endeksi azaldı
Tüketici güven endeksi azaldı
Takasbank Genel Müdürü Kayacık, AA Finans Masası'na konuk oldu (1)
Takasbank Genel Müdürü Kayacık, AA Finans Masası'na konuk oldu (1)
Howden Grubu'na yeni bölge CEO'su atandı
Howden Grubu'na yeni bölge CEO'su atandı
Otobüs biletlerine 'bayram zammı' yapılmayacak
Otobüs biletlerine 'bayram zammı' yapılmayacak
Enerjisa ilk güneş enerjisi santralini devreye aldı
Enerjisa ilk güneş enerjisi santralini devreye aldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim