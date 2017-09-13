Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
108156
ALTIN
146.843
DOLAR
3.4543
STERLİN
4.5653
EURO
4.1077
Vali Kaymak: “Samsunumuzun Gururu Oldunuz”
Vali Kaymak: “Samsunumuzun Gururu...
Başkan Yılmaz, Şampiyon Güreşçiyi Kabul Etti
Başkan Yılmaz, Şampiyon Güreşçiyi...
Galatasaray'ın net borcu 2 milyar 521 milyon lira
Galatasaray'ın net borcu 2 milyar...
Transfere 4,71 milyar dolar harcandı
Transfere 4,71 milyar dolar harcandı
UEFA'dan iki maça soruşturma
UEFA'dan iki maça soruşturma

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, n11'de ön siparişe sunuldu

- Yeni iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, 3 farklı renk seçeneğiyle n11'de ön siparişe açıldı

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, n11'de ön siparişe sunuldu

- Yeni iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, 3 farklı renk seçeneğiyle n11'de ön siparişe açıldı

13 Eylül 2017 Çarşamba 17:45
iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, n11'de ön siparişe sunuldu

İSTANBUL (AA) - Apple'ın dün tanıtımını yaptığı iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, n11'de ön siparişe açıldı.

n11.com açıklamasına göre, ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın yeni iPhone modelleri iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, n11'in ön sipariş sayfasında satışa çıktı.

Donanım ve tasarım açısından dikkat çekici özellikleri bulunan yeni iPhone'lar, farklı donanım ve depolama seçenekleriyle her segmentten kullanıcıya hitap ediyor.

Bir akıllı telefondaki en dayanıklı ekran-cam donanımına ve alüminyum tasarıma sahip modeller, kullanıcılarına üst düzey artırılmış gerçeklik deneyimi yaşatmak üzere tasarlandı.

HD ekran ve A11 Bionic çipe sahip olan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, kablosuz şarj özelliğiyle kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. 4,7 inç ve 5,5 inç ekran boyutu alternatifleri bulunan bu cihazlar, uzay grisi, gümüş ve altın olmak üzere üç ayrı renk seçeneğiyle sunuluyor.

Anahtar Kelimeler:
AppleIphoneIPhone 8IPhone 8 PlusN11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Koza Holding'e vergi cezası
Koza Holding'e vergi cezası
Kalekim Ultralastic su yalıtımına hızlı ve güçlü çözüm sunuyor
Kalekim Ultralastic su yalıtımına hızlı ve güçlü çözüm sunuyor
Türk espor oyuncuları dünyada tanınmaya başladı
Türk espor oyuncuları dünyada tanınmaya başladı
Anadolu Markalar Birliği kuruldu
Anadolu Markalar Birliği kuruldu
Avusturyalı şirketten Kütahya'ya 300 milyon avroluk yatırım
Avusturyalı şirketten Kütahya'ya 300 milyon avroluk yatırım
Karmod Abuja’da pasaport dairesi binası kurdu
Karmod Abuja’da pasaport dairesi binası kurdu
Türksat, IBC 2017 Fuarı'nda
Türksat, IBC 2017 Fuarı'nda

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim