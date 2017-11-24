iPhone X, n11.com’da satışa sunuluyor

İSTANBUL (AA) - Apple tarafından "Akıllı telefonun geleceği" olarak duyurulan iPhone X, n11'de bugün satışa sunuluyor.

n11'den yapılan açıklamaya göre, Apple'ın, iPhone'un 10. yılına özel tasarladığı iPhone X, n11.com'da bugün satışa çıkıyor.

Apple tarafından "Akıllı telefonun geleceği" olarak duyurulan iPhone X, tamamen ekran kaplı ön yüzü, kablosuz şarj özelliği ve çift optik görüntü sabitleyici özellikli çift arka kameraya sahip yeni tasarımıyla dikkati çekiyor. Gümüş ve uzay grisi renk seçenekleriyle satışa sunulacak iPhone X, n11.com'da 6 bin 99 lira fiyatıyla meraklılarını bekliyor.



5,8 inç Super Retina ekranıyla tamamen cam ve paslanmak çelik tasarımıyla iPhone X, A11 Bionic çip ve kablosuz şarj özelliğiyle geliyor. Kimlik doğrulamanın ve ödeme yapmanın yenilikçi ve güvenli yolunu sunan Face ID teknolojisinin yanı sıra, teknolojiye olanak veren TrueDepth kamera, alan derinliği efektli öz çekimler için ön kameraya porte ışığına sahip Portre modunu da ekliyor.



