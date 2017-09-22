İş Bankası ile Ticimax arasında e-ticarette iş birliği

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası, e-ticaret alanında Ticimax ile iş birliğine gitti.

Bankadan yapılan açıklamada, Türkiye İş Bankası, Ekim 2016 itibarıyla müşterilerine sunduğu 31 farklı ülkeyi kapsayan 13 farklı alternatif ödeme yöntemini, e-ticaret yazılım sağlayıcısı Ticimax'ın altyapısını kullanan üye iş yerlerinin de kullanımına sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, turizmden perakendeye birçok farklı sektörden firmanın alternatif ödeme yöntemlerine ilgisinin büyük olduğunu belirtti.

Sezen, yurt dışı müşterilere hitap eden ürün ve hizmet sağlayan işletmelerin, geleneksel tahsilat yöntemi olan kredi ve banka kartı dışında alternatif ödeme yöntemlerini de kullanarak küresel rekabette güçleneceğini düşündüklerini kaydetti.

Sezen, "Ticimax'ın altyapısını kullanarak e-ihracat yapan üye iş yerlerimizin, sanal POS'umuzun bir özelliği olan alternatif ödeme yöntemlerini kullanarak yeni pazarlara ve müşterilere ulaşmasına katkı sağlayacak olmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ticimax Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Çiğdemli de Türkiye'de ürünlerini elektronik ticaret ile satan kullanıcılarının, geliştirilen Ticimax yazılımı sayesinde bir adım daha önde olduklarını bildirdi.

Çiğdemli, Ticimax müşterilerinin kullanılan modüller, ödeme sistemleri, kargo entegrasyonları, dil seçenekleri, farklı para birimleri ve her ülkeye farklı fiyattan satış yapabilmek gibi gelişmiş özellikleri ile e-ihracat yaparak dünyaya açıldıklarını belirterek, iş birliği kapsamında müşterilerinin, İş Bankası sanal POS'unun sunduğu dünyadaki alternatif ödeme yöntemlerini kullanarak farklı ülkelerden de ödeme almalarını kolaylaştıracağını, bununla birlikte yurt dışındaki sepet dönüşüm oranlarının da artacağını kaydetti.