Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
103525
ALTIN
145.430
DOLAR
3.4941
STERLİN
4.7371
EURO
4.1816
Beşiktaş Fenerbahçe'nin konuğu oluyor
Beşiktaş Fenerbahçe'nin konuğu oluyor
Dünya Ralli Şampiyonası yeniden Türkiye'de
Dünya Ralli Şampiyonası yeniden Türkiye'de
'Alex'i statta görüntüleyemedik'
'Alex'i statta görüntüleyemedik'
Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur'da elenen takımlar belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur'da elenen...
Süper Lig 6. hafta maç programı belli oldu
Süper Lig 6. hafta maç...

İş Bankası ile Ticimax arasında e-ticarette iş birliği

- Banka, Ekim 2016 itibarıyla müşterilerine sunduğu 31 farklı ülkeyi kapsayan 13 farklı alternatif ödeme yöntemini, e-ticaret yazılım sağlayıcısı Ticimax'ın altyapısını kullanan üye iş yerlerinin de kullanımına sundu

İş Bankası ile Ticimax arasında e-ticarette iş birliği

- Banka, Ekim 2016 itibarıyla müşterilerine sunduğu 31 farklı ülkeyi kapsayan 13 farklı alternatif ödeme yöntemini, e-ticaret yazılım sağlayıcısı Ticimax'ın altyapısını kullanan üye iş yerlerinin de kullanımına sundu

22 Eylül 2017 Cuma 15:24
İş Bankası ile Ticimax arasında e-ticarette iş birliği

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası, e-ticaret alanında Ticimax ile iş birliğine gitti.

Bankadan yapılan açıklamada, Türkiye İş Bankası, Ekim 2016 itibarıyla müşterilerine sunduğu 31 farklı ülkeyi kapsayan 13 farklı alternatif ödeme yöntemini, e-ticaret yazılım sağlayıcısı Ticimax'ın altyapısını kullanan üye iş yerlerinin de kullanımına sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, turizmden perakendeye birçok farklı sektörden firmanın alternatif ödeme yöntemlerine ilgisinin büyük olduğunu belirtti.

Sezen, yurt dışı müşterilere hitap eden ürün ve hizmet sağlayan işletmelerin, geleneksel tahsilat yöntemi olan kredi ve banka kartı dışında alternatif ödeme yöntemlerini de kullanarak küresel rekabette güçleneceğini düşündüklerini kaydetti.

Sezen, "Ticimax'ın altyapısını kullanarak e-ihracat yapan üye iş yerlerimizin, sanal POS'umuzun bir özelliği olan alternatif ödeme yöntemlerini kullanarak yeni pazarlara ve müşterilere ulaşmasına katkı sağlayacak olmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ticimax Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Çiğdemli de Türkiye'de ürünlerini elektronik ticaret ile satan kullanıcılarının, geliştirilen Ticimax yazılımı sayesinde bir adım daha önde olduklarını bildirdi.

Çiğdemli, Ticimax müşterilerinin kullanılan modüller, ödeme sistemleri, kargo entegrasyonları, dil seçenekleri, farklı para birimleri ve her ülkeye farklı fiyattan satış yapabilmek gibi gelişmiş özellikleri ile e-ihracat yaparak dünyaya açıldıklarını belirterek, iş birliği kapsamında müşterilerinin, İş Bankası sanal POS'unun sunduğu dünyadaki alternatif ödeme yöntemlerini kullanarak farklı ülkelerden de ödeme almalarını kolaylaştıracağını, bununla birlikte yurt dışındaki sepet dönüşüm oranlarının da artacağını kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Türkiye İş Bankası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UnionPay, Ziraat Bankası'nın ATM ve POS ağına dahil oldu
UnionPay, Ziraat Bankası'nın ATM ve POS ağına dahil oldu
Bilfenli öğrenciler kodlamada Türkiye birincisi oldu
Bilfenli öğrenciler kodlamada Türkiye birincisi oldu
Bir milyon güvensiz ithal ürüne geçit verilmedi
Bir milyon güvensiz ithal ürüne geçit verilmedi
Havacılık firmaları testlerini Boeing yerine AÜ'de yaptıracak
Havacılık firmaları testlerini Boeing yerine AÜ'de yaptıracak
Dünya doğal gaz sektörü İstanbul'da buluşacak
Dünya doğal gaz sektörü İstanbul'da buluşacak
TEB sendikasyon kredisini yeniledi
TEB sendikasyon kredisini yeniledi
Birleşik Krallık Brexit için tazminat paketi hazırlıyor
Birleşik Krallık Brexit için tazminat paketi hazırlıyor
Aksa Doğalgaz'dan SCADA projesiyle dijital dönüşüm
Aksa Doğalgaz'dan SCADA projesiyle dijital dönüşüm

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim