İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Özince'den yatırımcıya önemli tavsiyeler

ANTALYA (AA) - İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince, Türkiye özelinde dövize olan talebi azaltmanın en iyi çaresinin Türk parasını değerlendirmeye çalışmakla olacağını belirterek, "Dövizle ne tasarruf yapmayı ne de borç almayı hiç kimseye önermem. Döviz geliri olanların dahi döviz borçlanmasını yaparken mutlaka bir finans uzmanına danışarak işini görmesinde yarar var. Halkımız açısından düşünürsek ,Türk lirasını almak zorundayız." dedi.

Antalya Genç İşadamları Derneği (ANTGİAD) tarafından Antalya'daki Su Otel'de "2017 Yılı Olağan Genişletilmiş Üye Toplantısı" düzenlendi.

Toplantıda, "Türkiye'nin Finansal Geleceği ve Gerçekleri" konulu konferans veren Özince, Türkiye'de çoğu kişinin bankalarla ilgili olumsuz düşüncelerinin bulunduğunu belirtti.

İnsanların "Arzu edilen krediyi vermiyorlar, hak ettiklerinden fazla faiz ve masraf istiyorlar. İstediğimiz zaman istediğimiz miktarda parayı vermiyorlar." diye sitem ettiklerini aktaran Özince, terazinin bir kefesinde kredi varsa, öbür kefesinde kaynağın olması gerektiğini vurguladı.

Bankacılık sektörünün küçük olduğunu, ayrıca çok fazla düzenlemeler bulunduğuna işaret eden Özince, Türkiye'deki bankaların çoğunu ticari bankaların oluşturduğu ve kısa vadeli finansman yaptığını kaydetti.

Özince, eskiden uzun ve orta vadeli kredi verecekleri zaman Merkez Bankasının kendilerine kaynak sağladığını anımsattı.

Konuşmasının ardından, soruları yanıtlayan Özince, Bitcoin'in asıl para birimi olup olamayacağı yönündeki soru üzerine, böyle bir şeye itibar etmenin zor olduğunu ifade etti.

- "Beni enflasyon artışı çok endişelendiriyor"

"Dolar ve avrodaki artışı neye bağlıyorsunuz? Borçlanan iş adamlarının geleceğini nasıl görüyorsunuz?" sorusunu da Özince, şöyle yanıtladı:

"Bir mala talep olursa onun fiyatı artar. Bu konuda başka bir izaha ihtiyaç yok. Talep neden artar incelediğiniz zaman tamamen düz mantıkla izah edebileceğimiz nedenlerle artar. Türkiye özelinde dövize olan talebi azaltmamızın en iyi çaresi, Türk parasını değerlendirmeye çalışmakla olur. Dövizle ne tasarruf yapmayı ne de borç almayı hiç kimseye önermem. Döviz geliri olanların dahi döviz borçlanmasını yaparken mutlaka bir finans uzmanına danışarak işini görmesinde yarar var. Halkımız açısından düşünürsek, Türk lirasını almak zorundayız."

Cumhuriyetin ilk dönemlerinden itibaren insanların kumbarayla damlaya damlaya para toplayıp, Türk lirası kaynaklarıyla işini görmeye çalıştığına değinen Özince, "Benim tavsiyem Türk lirasıdır. Dövizin, gayrimenkulün, çeşitli tüketim gereçlerinin fiyatlarının artmasından ben de vatandaş olarak son derece rahatsızım. Kur artışlarından çok, beni enflasyon artışı çok endişelendiriyor." diye konuştu.

Özince, ayağını yorganına göre uzatanın hiçbir probleminin olmayacağını bildirdi.